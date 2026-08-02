Таргет на перепутье

Вопрос о пересмотре инфляционного таргета Банка России в последний год все активнее обсуждается в экспертной среде. Сторонники корректировки указывают, что действующая цель в 4% была установлена в условиях отсутствия структурной перестройки экономики и относительно низкой мировой инфляции. В качестве аргумента они приводят опыт Казахстана, который в середине 2023 г. отказался от целевого диапазона 3–4% и повысил таргет до 5%.