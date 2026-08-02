Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Таргет на перепутье

Каким может стать следующий этап инфляционного таргетирования в России
Андрей Гнидченко , ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКПа

Вопрос о пересмотре инфляционного таргета Банка России в последний год все активнее обсуждается в экспертной среде. Сторонники корректировки указывают, что действующая цель в 4% была установлена в условиях отсутствия структурной перестройки экономики и относительно низкой мировой инфляции. В качестве аргумента они приводят опыт Казахстана, который в середине 2023 г. отказался от целевого диапазона 3–4% и повысил таргет до 5%.

Банк России, напротив, последовательно выступает против пересмотра цели. На июльской пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в таком случае экономические агенты пересмотрят долгосрочные планы и начнут ориентироваться на более высокий уровень инфляции.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь