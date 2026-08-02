Кавказские пленницы

Кавказские пленницыГде заканчиваются традиции и начинается право толпы судить женщину
История блогера Карины Кодзаевой кажется уже типичным случаем интернет-травли. Девушка опубликовала видео в социальных сетях. Несколько человек решили, что имеют право оценивать ее внешний вид. Затем появились оскорбления, угрозы, публикация персональных данных в Telegram-канале «Кавказская община». После обращения МВД начало проверку, а канал с 1700 подписчиков был заблокирован.
Конкретная история уже подходит к концу. Но, если разобраться, случай Кодзаевой не единичный. Девушка опубликовала видео, где танцевала в легкой одежде: джинсах, майке и расстегнутой рубашке. Наряд каждой второй московской девушки этим летом. Кодзаева же в своей адрес получила характеристики ее внешности, публичные оскорбления и обещание «перевоспитать».
В логике автора угроз у женщины нет права на внешность, которую он считает «нескромной», и уж тем более нет права на публичность. Ее тело становится объектом общественного суда.
«Не бывать феминизму на Кавказе никогда!» – писали авторы «Кавказской общины». Допустим, и не бывать. Но 24-летней девушке авторы канала всерьез угрожали преследованием по ст. 282 Уголовного кодекса.
Возникает, конечно, вопрос: стоит ли ставить знак равенства между чувствами верующих, традициями и мнением о них авторов маргинальных Telegram-каналов? И стоят ли ценности таких субъектов выше безопасности женщины (а если бы дело возбудили)?
Даже до этого случая в «Кавказской общине» регулярно публиковались призывы к «уничтожению» феминисток, обещания «поставить на колени» женщин, поведение которых казалось «развратным». Всех несогласных авторы канала призывали уезжать, недовольные констатацией того факта, что Россия – светское государство.
На самом же деле российская Конституция и действующее законодательство вполне однозначно стоят на стороне того, что личная свобода ограничивается исключительно законом. Сейчас органы дознания устанавливают личности авторов канала и авторов противоправных комментариев для привлечения их к ответственности.
Проблема травли и ее источников требует системной оценки. Общество, которое позволяет толпе решать, кому можно быть собой, а кому нет, рано или поздно обнаруживает, что свобода может исчезнуть не только у женщин.