Усталость от истории

Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: От редакции: Устали от войны

Чем активнее государство эксплуатирует тему истории, тем меньше интерес к ней граждан.

Как свидетельствует свежий опрос «Левада-центра», Великая Отечественная война по-прежнему вызывает наибольший интерес у россиян (на 2-м месте – Петровская эпоха, а на 3-м – Древняя Русь), но в целом этот интерес снижается: в 2008 г. война была на 1-м месте у 55%, сегодня – у 38%. Снижение интереса зафиксировано ко всем историческим периодам, за исключением брежневского застоя и хрущевской оттепели (незначительный рост с 11 до 17% и с 9 до 10% соответственно).