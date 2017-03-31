Роль представителя

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit, уведомив об этом ЕС. Большинство комментариев посвящены неожиданно жесткому формату выхода, за который выступила Мэй, и экономическим условиям, которыми он будет обставлен, но едва ли не самое интересное здесь – изменение позиции британских политиков.

Идея референдума была предложена Дэвидом Кэмероном зимой 2013 г. для преодоления раскола в рядах консервативной партии. Мало кто сомневался тогда в его исходе, затея казалась эффектным способом успокоить немногочисленных сторонников выхода, добиться преференций от ЕС, а заодно выбить козырь из рук крайне правых. Спокойствие элит относительно исхода референдума объяснялось их ориентацией на собственное мнение. В июне 2016 г. ВВС подсчитала, что против выхода из ЕС высказалось подавляющее большинство парламентариев (как консерваторов, так и лейбористов) и членов правительства, включая и будущего премьера Терезу Мэй.