Кто такой Сергей Мозякин

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин появился на свет 30 марта 1981 г., к этому моменту хоккеист ЦСКА Борис Михайлов уже пять месяцев как перестал играть, а хоккеист ЦСКА Вениамин Александров – года два как тренировать. Эти три имени поставлены рядом вот по какой причине: Сергей Мозякин побил рекорды и Бориса Михайлова, и Вениамина Александрова; еще недавно казалось, что побить их никому и никогда не удастся.

В прошлом году в сентябре 35-летний Мозякин забил 429-й гол и превзошел достижение 36-летнего Михайлова; 26 февраля Мозякин добрался до невероятного по российским меркам показателя в 1000 набранных очков; а на прошлой неделе, да еще в день собственного рождения, Мозякин наконец забрался выше Александрова: 54 гола за сезон!

И этого достижения вовсе не умаляет тот факт, что Александров свои 53 гола забил в 37 матчах, а Мозякин свои 54 – в 70; нимало не обесценивается рекорд Мозякина и от того, что нападающие, которые могли бы составить ему (и Михайлову, и Александрову) конкуренцию в российском бомбардирском споре, например Сергей Федоров, Александр Овечкин или Евгений Малкин, – переехали играть в НХЛ.

Сергей Мозякин – настоящий преемник великих хоккеистов прошлого: технарь и выдумщик, как Александров; как Михайлов по прозвищу Пыря, фантастически умеет выбрать позицию у ворот; такой же небольшой и проворный, как они. Есть еще любопытный показатель: как посчитал хоккейный журналист Владимир Мозговой, в среднем Мозякин забивает 18% голов команды.

А теперь попробуйте проделать в ближайшем окружении простенький псевдосоциологический тест – как сделал его и я: спросите у коллег, какая фамилия лучше знакома, Мозякин или Овечкин? У меня вышло так, что фамилию Овечкина знают почти все, а девушки так даже слегка закатывают глаза, а фамилию Мозякина – мало кто, в основном мужчины, интересующиеся хоккеем.

Хотя Мозякин и Овечкин по меньшей мере сопоставимые хоккейные величины. Конечно, Овечкин снимается в рекламе – но Мозякин-то играет в России! Занятно, что наша родная Континентальная хоккейная лига, руководители которой сплошь люди известные, не обеспечит главному своему герою хотя б такой же славы, какую заработал игрок Национальной хоккейной лиги, пусть и российского происхождения.

В финале Кубка Гагарина, где магнитогорский «Металлург» сойдется со СКА, я буду болеть за команду Мозякина. Первый матч – в субботу.