Зыбкость акционера

Очередной вираж в борьбе государства за дивиденды госкомпаний (см. статью «Роснефтегаз» должен отдать все» от 31.03.2017) возвращает к вопросу не только эффективности государства как собственника, но еще и его приоритетов в отношении госкомпаний.

О планах правительства изъять у «Роснефтегаза» 100% дивидендов (уже записанных в допдоходы бюджета) стало известно в конце марта, накануне выхода новой версии распоряжения, определяющего дивидендную политику. Год назад, в апреле 2016 г., правительство в качестве антикризисной меры по пополнению бюджета повысило планку отчислений дивидендов с 25% прибыли до 50% по РСБУ или МСФО в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Эта норма была заявлена как временная и даже разовая. Однако уже летом Минфин предложил, во-первых, сделать ее бессрочной, а во-вторых, ликвидировать возможность пересмотра процента в виде исключения – с учетом финансовых показателей, объема инвестпрограмм, долга и проч. Такая формулировка вызвала было споры внутри правительства, но к концу года Минфину удалось убедить коллег в целесообразности такого подхода.