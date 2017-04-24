От редакции
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Искусство стратегии

Искусство стратегии

Пора признать самоценность производства стратегий и институциализировать жанр

Никогда еще в стране не готовилось столько стратегий развития, претендующих на место в президентской предвыборной программе, с чувством глубокого удовлетворения констатировали в минувшие выходные участники Красноярского экономического форума (КЭФ), посвященного обсуждению этих самых стратегий.

Форум свел лицом к лицу авторов двух либеральных стратегий – главу ЦСР Алексея Кудрина (центр работает над общей стратегией развития на 2018–2024 гг.) и главу Минэкономразвития Максима Орешкина (министерство пишет стратегию ускорения темпов экономического роста до 2025 г.), а есть еще «Стратегия роста» Столыпинского клуба (на КЭФ не представленная), действующая правительственная «Стратегия-2030» – преемница «Стратегии-2020», ныне покойной. До того была «Стратегия-2010» Германа Грефа – ныне глава Сбербанка возглавляет в ЦСР рабочую группу по реформе госуправления и мечтает построить «Государство 3.0». Бренд «Стратегии-2030», похоже, находится под угрозой – Сергею Кириенко на днях предложил разработать таковую новый кремлевский Экспертный институт социальных исследований.

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