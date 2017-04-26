Электоральная легитимность против экономики
- Мария Железнова
- / Ведомости
Политическая лояльность важнее экономической эффективности: эта гипотеза доказывается математически. Политическую выживаемость российских губернаторов периода назначения (2005–2012 гг.) определял процент голосов местных избирателей за «Единую Россию» на выборах в Госдуму и местные заксобрания, в то время как успехи в экономическом развитии только снижали их шансы на переназначение.
Это показал Майкл Рохлиц из ВШЭ, исследовав данные экономической и электоральной статистики в 81 российском регионе, которыми в 2005–2012 гг. руководили 160 глав субъектов (в расчет принимались также результаты выборов в Госдуму 2003 г., если они проходили при том же главе региона, что и в исследуемый период).
По подсчетам Рохлица, шансы главы региона сохранить пост были максимальны (95%), если на парламентских выборах «Единая Россия», во-первых, побеждала, во-вторых, побеждала с большим (60%) отрывом от партии, финишировавшей второй. Сокращение разрыва до 13% снижало шансы на переназначение сразу на 20 п. п. На выборах в региональное заксобрание гарантией переназначения был отрыв в 52%. В сочетании с высоким уровнем одобрения деятельности главы региона населением (по данным опросов ФОМа) переназначение фактически было гарантировано.
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