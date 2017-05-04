Навальный 2.0

Вторая попытка юридически ограничить право Алексея Навального участвовать в выборах президента – второе дело «Кировлеса» – получилась одновременно успешной и провальной. Теперь Навальный снова осужденный по статье, которая не дает ему права выдвижения в президенты еще много лет. Но это уже не тот Навальный, что был осужден в 2013 г., а гораздо более сильный и известный политик: новый судебный процесс не решил проблему кандидата Навального – 2018, а вывел ее на более сложный уровень.

В среду Кировский областной суд подтвердил приговор Ленинского райсуда Кировской области, вынесенный в феврале нынешнего года. Текст приговора известен еще по первому процессу, набор аргументов тот же, и он уже был расценен как недостаточный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Навальный и его адвокаты уже заявили, что считают приговор неправосудным и будут обжаловать его в Верховном суде, а в случае, если решение устоит и там, снова обратятся в ЕСПЧ.

Главное, что дает Кремлю новый старый приговор, – преимущество во времени: президентская кампания де-факто уже стартовала, до назначения выборов в плановом режиме осталось всего восемь месяцев, это слишком мало, чтобы получить новое решение ЕСПЧ. Другое преимущество риторическое – теперь у Владимира Путина снова есть простой вариант ответа на вопрос о сопернике Навальном: он судимый, и закон не разрешает ему участвовать в кампании. То есть Кремль-то за политическую конкуренцию, но закону не прикажешь.