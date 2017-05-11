Победа Apple над собой

Капитализация корпорации Apple в понедельник, 8 мая, превысила рекордные $800 млрд. Правда, пока она соревнуется в основном сама с собой. С 2012 г., когда ее стоимость превысила $600 млрд – рекордную капитализацию Microsoft времен бума доткомов, – эту планку удалось превысить только Alphabet (материнскому холдингу Google), которая стоит сейчас $651 млрд.

За год акции Apple выросли более чем на 70% – такой доходности позавидуют многие стартапы. Правда, до этого произошло падение: за год с мая 2015 г. до мая 2016 г. ее стоимость сократилась почти на треть (в результате на какое-то время самой дорогой компанией мира даже стала Alphabet). А если вспомнить, что в цену акций Apple заложен еще запас наличности, который сегодня достиг уже $250 млрд, то оценка инвесторами собственно бизнеса корпорации менялась за последние два года с еще большим размахом. Законы рынка никуда не девались, большая доходность по-прежнему означает больший риск, а среди крупнейших компаний мира Apple, пожалуй, наиболее волатильна.

Уоррена Баффетта все это, впрочем, нимало не смущает, хотя до этого он сторонился акций технологических компаний. В Apple он вошел, как раз когда заканчивалось падение, и за следующий год увеличивал позицию, так что теперь его Berkshire Hathaway принадлежит около 2,6% корпорации, а стоит его пакет уже $20 млрд.

При этом надо сказать, что соотношение текущей капитализации Apple и ее чистой прибыли за последние 12 месяцев (trailing P/E) сейчас меньше 20. Для сравнения: у ее ближайших преследователей из технологического мира – Google и Microsoft – этот показатель превышает 30, у Facebook и даже у нефтяной ExxonMobil – 40. Правда, у основного конкурента – Samsung Electronics – показатель P/E составляет только 12, но на то есть вполне логичные причины: в отличие от Apple корейский производитель смартфонов весьма неохотно делится прибылью с акционерами, а структура его собственности крайне запутанна. То есть, если исходить из чистой прибыли, Apple все еще можно считать недооцененной, а ее стоимость вполне может достичь заветной цифры $1 трлн.

Впрочем, стоимость акций Apple – это во многом психологический индикатор. Например, в августе 2015 г. плохие новости об экономике Китая заставили инвесторов, связывавших с этой страной надежды на рост продаж Apple, спешно продавать ее акции – и тогда они снизились в цене на 10%. Но выступление ее гендиректора Тима Кука, сообщившего, что продажи в Китае растут, остановило падение, и акции вернулись на прежние уровни. И в самом деле, падение продаж Apple в Китае началось только два квартала спустя и продолжается до сих пор, но теперь инвесторов это мало волнует – компания стоит в 1,5 раза дороже, чем тогда.

А сейчас инвесторы ждут, что к 10-летней годовщине iPhone компания выпустит новую, особенную модель смартфона, и рассчитывают на ее хорошие продажи (во II финансовом квартале продажи смартфона упали на 1%).

Возможно, стоимость компании – это просто вопрос веры. Пока инвесторы верят, что биржевой стакан акций Apple лишь наполовину полон.