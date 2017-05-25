Реновация реновации

Программа реновации трансформируется на глазах, но конечный результат от такой деконструкции не становится более понятным. После обнародования двух пакетов поправок ко второму чтению (первый подготовлен группой депутатов всех фракций, второй – правительством, т. е. оба будут, по всей вероятности, приняты) стало ясно, что в том виде, в котором ее объявляли московские власти, программа не состоится. Она теряет масштаб: вместо первоначальных 7934 домов под снос осталось 4566, вернее, уже 4548 – в 18 домах треть жителей высказались против реновации (впрочем, соответствующие правила учета мнения жителей – в тех же поправках). Она теряет полномочия: московские власти не получат права устанавливать местными законами «особенности» и исключения из положений федеральных кодексов.

Программа теряет скорость: необходимость соблюдать сроки и процедуры согласований делает невозможным стремительный старт переселения, а значит, количество осчастливленных москвичей к президентским выборам 2018 г. едва ли будет значимым в масштабе столицы.