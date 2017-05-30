Визит миноритария

Очередное предложение представителей крупного российского нефтяного бизнеса и «Ростеха» ограничить права миноритариев в получении корпоративной информации (см. статью «Мелкому акционеру надо меньше знать», «Ведомости» от 29.05.2017) – пример того, как отечественный бизнес видит свои отношения с инвесторами.

Нефтяники предлагают законодательно зафиксировать объем информации, которую могут получать владельцы менее 1% акций (минимальный), а для владельцев пакетов больше 1%, но меньше 25% ввести обязательство обосновывать свой интерес к корпоративным документам «деловой целью» – в противном случае компании имеют право в предоставлении информации отказать. Сейчас законом об акционерных обществах предусмотрен только один порог отсечения в вопросе объема доступных акционеру данных – 25% акций: владелец такого пакета имеет право на получение протоколов заседаний правления и документов первичного бухучета, недоступных владельцам меньших пакетов. Формально и они имеют право на значительный объем информации о компании, но это право существует преимущественно на бумаге, т. е. в законе, – теперь же предлагается переписать и закон.