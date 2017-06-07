От редакции

Толстый и бедный

Рост числа страдающих ожирением россиян – признак падения уровня жизни

Россия столкнулась с проблемой ожирения. Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в котором отметил резкий рост числа россиян, страдающих ожирением. По данным ведомства, число взрослых старше 18 лет, которым впервые поставили соответствующий диагноз, выросло в 2011–2015 гг. в 2,3 раза, с 123,7 до 284,8 человека на 100 000 жителей. По расчетам Всемирной организации здравоохранения и Global Health Observatory, в 2015-м ожирение наблюдалось у 24% россиян старше 15 лет (около 35 млн) – вдвое больше, чем в 2002 г. (11%).

Санитарные врачи прогнозируют дальнейший рост числа людей с избыточным весом и осторожно указывают на ключевую причину ожирения: несбалансированное питание, замена необходимых организму макро- и микроэлементов простыми углеводами. Риск ожирения выше для бедных, вынужденных восполнять калорийность рациона за счет дешевых мучных продуктов, которые заменяют дорогие мясо, молоко и фрукты.

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