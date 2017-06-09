Кому нужен аудитор без тайны

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: От редакции: Лишний аудит

В России может быть отменена аудиторская тайна – соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены комитетом Госдумы по бюджету. Если это произойдет, аудиторов, наверное, стоит просто брать на работу в налоговую службу, поскольку их бизнес потеряет смысл.

Сейчас ФНС может получать доступ к рабочим документам аудиторов по решению суда. Если новеллы примут, право ФНС будет безусловным, не исключен превентивный характер его использования, поясняет партнер ФБК Аскольд Бирин. Конфиденциальность данных, полученных аудиторами при независимой проверке достоверности отчетности компаний, – основа сотрудничества между ними. Есть опасения, что поправки существенно ослабят доверие и скажутся на качестве взаимодействия, полагает Бирин.