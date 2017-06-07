Налоговики получат доступ к аудиторской тайне

Это не помешает сохранить ее аффилированным консалтинговым структурам

Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Аудиторы откроются налоговикам

Аудиторы откроются налоговикам С. Портер / Ведомости

Налоговые риски для бизнеса могут вырасти – законопроект, открывающий налоговикам доступ к аудиторской тайне, во вторник был одобрен комитетом Госдумы по бюджету. Они смогут собирать, использовать и распространять данные, полученные от аудиторов.