Клятвенный восторг
- Мария Железнова
- / Ведомости
Идея приводить принимаемых в гражданство России к присяге родилась, вероятно, из юридической коллизии. Согласно Конституции лишать любого гражданина российского гражданства нельзя, но можно признать ошибочным факт принятия в гражданство, если предоставленная соискателем информация о себе была фальсифицированной. Задача, однако, перед Госдумой президентом была поставлена именно такая – найти способ вписать в закон о гражданстве возможность его лишать. Так появился вариант – обязать принимаемых в гражданство поклясться, что они не террористы и никогда ими не станут, а если потом они совершат теракт, то отзывать решение о принятии их в российское гражданство на основании нарушения клятвы.
По ходу развития сюжета идея обросла дополнительной смысловой нагрузкой. Новый ритуал должен не только юридически обязывать новых граждан не вредить родине, но и служить утверждению ее величия. Исторически клятва или присяга – не только свод обещаний, но и символическое признание над собой чьей-либо власти. Судья и прокурор присягой констатируют верховенство над собой закона, военный – долга, президент России присягает народу как источнику власти, новоявленный гражданин присягает государству как новому суверену, отказываясь от суверена прежнего.
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