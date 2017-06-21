Статистическая нагрузка на бизнес

Малые предприятия обеспечивают общий объем выручки, сопоставимый с выручкой микропредприятий, но сдают больший объем отчетности Евгений Разумный / Ведомости

Статистики изучают деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с помощью регулярных выборочных наблюдений и через сплошное наблюдение, проводимое раз в пять лет. Кроме того, предприятия регулярно сдают специализированную отчетность, характеризующую отраслевую специфику их деятельности. Недавно Росстат обнародовал предварительные результаты сплошного наблюдения за деятельностью субъектов МСП в 2015 г., которые резко отличаются от результатов выборочных наблюдений, проведенных ведомством год назад: выручка малых предприятий по результатам сплошного и выборочного наблюдений различается в 2 раза, выручка индивидуальных предпринимателей – более чем на четверть, численность работников – на 15%. Напрашивается вопрос: не является ли метод выборочных наблюдений тем, что называется «попасть пальцем в небо»?

В соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства» может применяться упрощенный порядок предоставления статистической отчетности, который фактически сводится к ограничению периодичности проведения выборочных обследований: наблюдение за малыми и средними предприятиями проводится ежемесячно и/или ежеквартально, за микропредприятиями – по итогам за год. Однако количество обязательных для сдачи форм отчетности законом не ограничено. Ситуацию осложнило ужесточение административной ответственности за нарушение порядка сдачи отчетности, что привело к жалобам бизнеса; президент поручил сократить статистическую нагрузку на МСП.

Мы провели оценку количества статистических форм, подаваемых субъектами МСП в органы статистики, и издержек на их заполнение. Малые предприятия обеспечивают общий объем выручки, сопоставимый с выручкой микропредприятий, но сдают больший объем отчетности, средние предприятия обеспечивают вдвое меньший объем выручки, чем микропредприятия, однако также сдают больший объем отчетности. Рост нагрузки происходит скачкообразно: микропредприятия в среднем сдают 5,2 формы в год, малые предприятия – 24,5 формы, средние предприятия – 106,6 формы.

Объем отчетности юрлиц и индивидуальных предпринимателей при сопоставимых размерах может различаться в десятки раз. Например, ИП в сфере строительства сдает в году одну форму, юрлицо – 17 форм. Различаются издержки и между сферами деятельности: наибольшее количество форм сдают предприятия обрабатывающих производств и сельхозпредприятия (при производстве кокса и нефтепродуктов среднее предприятие сдает 191 форму в год, при производстве пищевых продуктов – 151), сектор услуг – в десятки раз меньше.

Отдельного внимания заслуживают сроки сдачи отчетности, которые, судя по всему, удобны только Росстату. Табель форм статистического наблюдения содержит более 60 уникальных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности количество отчетных дат может доходить до 10, а для многопрофильных предприятий и более. Разрозненность отчетных дат, очевидно, затрудняет планирование процесса сбора и сдачи отчетности, с ростом предприятия и расширением сфер деятельности издержки на сдачу отчетности из-за увеличения числа документов возрастают скачкообразно.

Средние издержки на сдачу статистической отчетности могут показаться невысокими (от 3000 до 60 000 руб. на одно предприятие). Однако, во-первых, в ряде отраслей издержки существенно выше среднего (например, в сфере производства нефтепродуктов). Во-вторых, предприятия сдают и иные формы отчетности (налоговую, бухгалтерскую, ведомственную и т. д.), суммарные издержки на сбор и представление которых сопоставимы с объемом налоговых отчислений субъектов МСП.

Эксперты НИСИПП предлагают так реформировать систему отчетности:

– исключить ежемесячную отчетность. Отчетность должна сдаваться не чаще одного раза в квартал;

– укрупнить формы наблюдения. Необходимы единые формы, включающие как базовые, так и отраслевые показатели;

– сократить количество наблюдаемых показателей в сферах деятельности, выделяющихся повышенной нагрузкой;

– сократить отчетность микропредприятий – юридических лиц, привести ее к уровню отчетности индивидуальных предпринимателей;

– исключить дублирование отчетности и обеспечить межведомственный обмен данными. Например, отменить сдачу в Росстат второго экземпляра бухгалтерского баланса. В перспективе – отказаться от отраслевых форм для предприятий розничной торговли и ряда других отраслей в связи с введением онлайн-касс, а также отдельных универсальных форм (занятость, выручка, инвестиции в основной капитал), показатели которых уже аккумулируются в системе ФНС России. Отказ от сбора универсальных форм сэкономил бы бизнесу и самому Росстату порядка 800 млн руб. косвенных и прямых затрат;

– установить пятилетний мораторий на сдачу отчетности предприятиями с численностью занятых менее 15 человек, в случае если они участвовали в сплошном наблюдении. Или, как минимум, на период реформирования системы статистической отчетности и налаживания информационного обмена между ведомствами;

– реализация этих мероприятий должна сопровождаться созданием сервисов, обеспечивающих возможность сдачи отчетности в электронной форме, формирование табеля форм отчетности для конкретного предприятия и составление индивидуального календаря отчетности, интеграцию создаваемых сервисов в инфраструктуру электронного правительства.

Автор – заместитель директора Национального института системных исследований проблем предпринимательства