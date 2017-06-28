Рублев больше не Рублев

Третьяковская галерея объявила о том, что авторство икон Звенигородского чина – шедевров древнерусского искусства – поставлено под сомнение. По предварительным выводам исследователей, иконы, приписывавшиеся Андрею Рублеву, написаны двумя неизвестными мастерами поколением старше. Мало того, эти мастера, возможно, были греками. Новость звучит волнующе: ведь Рублев – это тоже «наше все», национальный гений и символ самобытности русского искусства.

По словам искусствоведов, стоит не сокрушаться о том, что «Рублев оказался не Рублевым» (качество икон Звенигородского чина никто под сомнение не ставит), а радоваться открытию доселе неизвестных мастеров сравнимого с ним масштаба. Круг греко-русских мастеров, сформировавшийся в Москве в конце XIV века (к работам его представителей относят Донскую икону Божией Матери, Евангелие Хитрово и другие шедевры), оказывается значительно более зрелым и масштабным культурным явлением, чем принято было считать прежде.