Нащупать границы допустимого

Разгоревшийся на прошлой неделе скандал вокруг установки памятной доски Сталину в здании МГЮА продолжает набирать обороты. Во вторник о выходе из числа профессоров МГЮА из-за доски в честь «могильщика права <...> в храме юридической науки» объявил адвокат Генри Резник. Вслед за Резником об отказе участвовать в мероприятиях МГЮА заявили преподаватели кафедры конституционного и административного права ВШЭ и полпред правительства в высших судах Михаил Барщевский. По версии руководства МГЮА, доска была возвращена на свое историческое место в соответствии с постановлением Совмина СССР «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 1960 г.

«Возвращение» доски вписывается в уже ставшую привычной логику нащупывания пределов допустимого в отношении к Сталину и государственному террору через тестирование реакции общества в ситуации, когда официальная позиция не сформулирована. Прощупывание идет давно и с теми же реверансами: появление в 2009 г. в вестибюле метро «Курская» строки сталинского гимна СССР «Нас вырастил Сталин на верность народу» тоже объяснялось восстановлением памятников. Правозащитники тогда писали мэру Лужкову возмущенные письма, Москомнаследие называло восстановление надписи «недопустимым». Надпись и ныне там, а представления о пределах допустимого за восемь лет заметно расширились: против «излишней демонизации» Сталина высказался в недавнем фильме Оливера Стоуна Владимир Путин.