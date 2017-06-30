Громкий снос

Застройщика можно понять – он же получил официальное разрешение. Невозможно не понять и порыва жителей не допустить гибели живого дома Андрей Гордеев / Ведомости

Работы по сносу Дома культуры (ДК) им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке приостановлены, передал «Интерфакс» в среду утром. И тем самым объявил о временном завершении трехдневной войны москвичей с «Дон-строй инвестом». Она разразилась в понедельник утром, когда неожиданно для жителей района начался снос ДК. Возмущенная общественность и «Архнадзор» обратились в полицию и Мосгорнаследие. Оно и постановило прекратить снос, поскольку получило запрос о внесении здания, построенного в 1928–1929 гг., в единый государственный реестр объектов культурного наследия, т. е. просьбу признать ДК Серафимовича памятником.

Демонтаж прекратился не сразу: постановление Мосгорнаследия было отправлено почтой, она не спешит, а распечатка с сайта учреждения, предъявленная общественными активистами, на полицию и разрушителей впечатления не произвела.

Снос, заметим, начался как раз после того, как Мосгорнаследие получило запрос на изменение статуса здания. В «Дон-строй инвесте», имеющем разрешение строить на месте ДК выгоднейший многофункциональный комплекс, безусловно, понимали, что, как только невзрачное здание (даже архитекторы неизвестны) получит статус памятника, снести его будет сложно. При этом и застройщика можно понять – он же получил официальное разрешение. Невозможно не понять и порыва жителей не допустить гибели живого дома – только накануне разрушения из него эвакуировали театр «Школа современной пьесы». И вообще, на протяжении долгой жизни здание никогда не пустовало, в нем все время что-то происходило, кто-то выступал, работали кружки. И кажется, именно снос по живому так возмутил москвичей, написавших письмо в разные инстанции, в том числе, как положено, президенту Российской Федерации.

Так же по живому будут сносить пятиэтажки, за которые еще не закончилась борьба жителей обжитых районов с руководством города, стремящимся без передышки ломать и строить. За потертый асфальт, конечно, никто не вступится, но бесконечное его перекладывание также общественного одобрения не вызывает. А когда терпение жителей на пределе, трудно сказать, где и когда оно лопнет, на каком очередном убиении своего живого ради чужой выгоды. Дом культуры им. Серафимовича могут признать или не признать ценным объектом, он не входит, как другие здания конструктивизма, в книги по истории архитектуры. Но снести его тихо уже не получится. Москвичи хотят жить в историческом, а не коммерчески выгодном центре города.