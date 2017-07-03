Генри Резник и мраморная доска

Большая часть России, – сетовал адвокат Резник, – живет по большевистским установкам, по Ленину и Сталину С. Портер / Ведомости

Знаменитый адвокат Генри Маркович Резник громко, на всю страну, объявил, что покинул Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) (университет) – потому что в одно из ее помещений вернулась мраморная доска в память о выступлении кровожадного советского тирана Иосифа Сталина.

Генри Резник объяснил, что академия (университет), где учат праву, не может чтить память человека, который право похоронил. МГЮА носит имя Олега Кутафина, выдающегося правоведа, одного из авторов российской Конституции, и Генри Резник привел цитату из книги Кутафина: «Узурпировав политическую власть, утвердив свое единоличное господство, И. В. Сталин полностью деформировал правовую систему государства, установил режим произвола и беззакония».

Мне-то представляется, что установление этой доски могло бы быть оспорено в суде, и именно такой великолепный юрист, как Генри Резник, мог бы превратить процесс о куске мрамора в важное, если не важнейшее общественное событие нынешнего времени; но одновременно хорошо понятно, что даже влиятельности Генри Марковича может не хватить, чтобы эдакий процесс затеять.

Сталинистов стало очень много, в основном, конечно, из тех, кто при нем или вовсе не жил, или немного жил в детстве. Люди не готовы к ответственности, с одной стороны, и задавлены властью и бюрократией – с другой; им хочется простоты и справедливости, а нынешняя ситуация ни того ни другого не обеспечивает и не обещает; им, задавленным, кажется, будто в кровавое сталинское время были простота и справедливость – что, разумеется, чистая неправда.

Страх – да, а больше почти ничего; а под справедливостью понималось, когда карающий меч беззакония просвистывал мимо; знаю это по очень многим свидетельствам и родственников, и знакомых, напугавшихся тогда и до конца жизни. Не желаю нынешним сталинистам ни слышать тот жуткий свист, ни переживать сталинскую гибельную «простоту».

Кстати будет еще высказывание Генри Марковича, двухлетней давности, из диалога с публицистом Виктором Ерофеевым. «Большая часть России, – сетовал адвокат Резник, – живет по большевистским установкам, по Ленину и Сталину. Тоска, которая сейчас [есть] по душегубу, между прочим, подтверждает торжество политики, которую проводила советская власть, – политики, основанной на абсолютно хамском отношении к отдельной личности, политики, воспитавшей абсолютную инертность по отношению к общественным проблемам. Души были скованы страхом».-