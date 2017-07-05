От редакции
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: От редакции: Спальная Москва

От редакции: Спальная Москва

  • Николай Эппле

Амбициозный проект расширения Москвы, которому 1 июля исполнилось пять лет, декларировался как яркое модернизационное решение. Из модернизации ничего не получилось, а в остальном это, возможно, самый успешный из проектов президентства Дмитрия Медведева.

Его концептуальной частью была идея вывести из центра столицы федеральные органы власти: на территорию поселка Коммунарка планировалось переселить Госдуму и Совет Федерации, Генпрокуратуру и Счетную палату, федеральные министерства, создав вокруг образовательный, медицинский, логистический кластеры и спортивно-досуговый комплекс. Но федеральные органы власти по-прежнему на своих местах, идея спортивно-досугового комплекса похоронена, медицинский кластер решено перенести в Сколково, а несколько министерств – в «Москва-сити».

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