Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: От редакции: Спальная Москва

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Амбициозный проект расширения Москвы, которому 1 июля исполнилось пять лет, декларировался как яркое модернизационное решение. Из модернизации ничего не получилось, а в остальном это, возможно, самый успешный из проектов президентства Дмитрия Медведева.

Его концептуальной частью была идея вывести из центра столицы федеральные органы власти: на территорию поселка Коммунарка планировалось переселить Госдуму и Совет Федерации, Генпрокуратуру и Счетную палату, федеральные министерства, создав вокруг образовательный, медицинский, логистический кластеры и спортивно-досуговый комплекс. Но федеральные органы власти по-прежнему на своих местах, идея спортивно-досугового комплекса похоронена, медицинский кластер решено перенести в Сколково, а несколько министерств – в «Москва-сити».