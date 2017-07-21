Французский диагноз российским пенсионерам

Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: От редакции: Пенсионеры отстают

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Быть пенсионером в России стабильно тяжело. В пятом глобальном рейтинге положения пенсионеров в 43 странах с развитой и развивающейся экономикой, составленном французской финансовой корпорацией Natixis, Россия оказалась на третьем месте с конца – там же, где и в прошлом году. Среди ключевых отрицательных показателей – неэффективное госуправление, малая продолжительность жизни, низкий уровень доходов на душу населения.

Это общие для стран БРИК проблемы: все четыре страны финишировали в конце рейтинга, который возглавляют Норвегия, Швеция и Исландия. Но если бы не крайне низкие оценки уровня госуправления, Бразилия, Россия, Индия и Китай в совокупном рейтинге показали бы результат, вполне сопоставимый со странами Восточной Европы, отмечают авторы исследования.