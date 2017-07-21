От редакции
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: От редакции: Пенсионеры отстают

Французский диагноз российским пенсионерам

Жизнь пожилых осложняет низкое качество госуправления и высокое неравенство

Быть пенсионером в России стабильно тяжело. В пятом глобальном рейтинге положения пенсионеров в 43 странах с развитой и развивающейся экономикой, составленном французской финансовой корпорацией Natixis, Россия оказалась на третьем месте с конца – там же, где и в прошлом году. Среди ключевых отрицательных показателей – неэффективное госуправление, малая продолжительность жизни, низкий уровень доходов на душу населения.

Это общие для стран БРИК проблемы: все четыре страны финишировали в конце рейтинга, который возглавляют Норвегия, Швеция и Исландия. Но если бы не крайне низкие оценки уровня госуправления, Бразилия, Россия, Индия и Китай в совокупном рейтинге показали бы результат, вполне сопоставимый со странами Восточной Европы, отмечают авторы исследования.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике