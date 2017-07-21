Французский диагноз российским пенсионерам
- Мария Железнова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Быть пенсионером в России стабильно тяжело. В пятом глобальном рейтинге положения пенсионеров в 43 странах с развитой и развивающейся экономикой, составленном французской финансовой корпорацией Natixis, Россия оказалась на третьем месте с конца – там же, где и в прошлом году. Среди ключевых отрицательных показателей – неэффективное госуправление, малая продолжительность жизни, низкий уровень доходов на душу населения.
Это общие для стран БРИК проблемы: все четыре страны финишировали в конце рейтинга, который возглавляют Норвегия, Швеция и Исландия. Но если бы не крайне низкие оценки уровня госуправления, Бразилия, Россия, Индия и Китай в совокупном рейтинге показали бы результат, вполне сопоставимый со странами Восточной Европы, отмечают авторы исследования.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}