Жить бедно и умереть на пенсию

Уход российской экономики в тень в 1990-е гг. может больно ударить по пенсионерам XXI в. Региональные подразделения Пенсионного фонда сообщают о появлении первых пенсионеров без страховой пенсии – пока речь о нескольких сотнях человек в каждом субъекте (в 2016 г. в Саратовской области отказы получили 396 человек, в Иркутской – 470, во Владимирской – 97), но в перспективе проблема грозит разрастись до масштабов сотен тысяч и даже миллионов человек, когда на рубеж пенсионного возраста начнут выходить поколения, трудоспособный возраст которых пришелся на 90-е и нулевые.

Речь идет об отказе в назначении страховой (трудовой) пенсии при недоборе необходимого минимума стажа (до пенсионной реформы – пять лет, сейчас – восемь лет, после 2021 г. – 15 лет) или минимума так называемых пенсионных баллов (сейчас это 11,4 балла, после 2025 г. – 30). Вместо страховой пенсии (в среднем 14 000 руб.) «отказники» могут рассчитывать только на социальную (около 8700 руб.). Фактически это соцпособие для выживания на уровне регионального прожиточного минимума, причем выплачивать его начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.