Политик Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Есть такие люди, которых слушает лично президент Путин. Точнее говоря, есть такие слухи, будто есть такие люди, которых слушает лично президент Путин. Слушает – в том смысле, что лично принимает к сведению ими сказанное. И одна из них будто бы – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К этим людям по слухам относится еще председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и несколько мужчин, список которых неуловимо быстро меняется, в нем то есть Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, Сергей Иванов и др. официальные лица, то нет. Ну и всегда в этом списке есть Дмитрий Медведев, конфидент.

А вот есть ли в нем сейчас генеральный прокурор – мне установить не удалось. Говорят, что был когда-то, как был и председатель Следственного комитета, но потом возникли у этих двух глубокоуважаемых господ взаимные упреки.

Так это все или иначе – простым гражданам видно, что Набиуллина как-то никого не боится, в том числе прокуроров, и весьма самостоятельно действует. В российских условиях это чрезвычайная редкость, к какой бы сфере ни относились занятия самостоятельно действующего чиновника; Владимир же Путин, известное дело, поливалентный специалист.

Плоды деятельности самостоятельной Набиуллиной обычно оцениваются высоко: она наводит порядок в банковской сфере с большим публичным, я бы сказал, грохотом; она постепенно приводит к общему знаменателю и другие финансовые области – вот недавно руки и до кредитных кооперативов дошли. Есть и другие оценки ее работы, конечно, – часть профессионалов считают, что она прямо деструктивна, я в их спор не смею вмешиваться.

Да и речь, разумеется, не о кооперативах, а о том, что Набиуллина ведет себя как настоящий политик – прямо еще раз напишу это: настоящий политик! Она пытается определять и до некоторой степени определяет экономическую повестку в стране, она – точнее, ее подчиненные, но ответственность все равно на ней лежит – позволяет себе аккуратно, но четко указывать на явные российские проблемы и даже предлагает пути их решения: что это, если не политическая деятельность? А необходимость грохотать по поводу таких скандальных случаев, как с банком «Югра», делает Набиуллину не просто политиком, а даже публичным, узнаваемым политиком!

Значит ли эта самостоятельность и публичность, что на нее в какой-то ласковой форме в дальнейшем будет возложена ответственность за бедственное положение в экономике? – не уверен; может, это прелюдия к возвышению.