Щедрость монополиста

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Удивительное дело: государство решило выделить деньги организациям, которые оно само ранее занесло в список своих врагов. Как стало известно во вторник, президентские гранты получат три из 18 подавших заявки «агентов» – это 0,3% от числа победителей конкурса, которые получат 0,53% от общей суммы (2,25 млрд руб.) распределенных в понедельник денег.

Такой результат преподносится организаторами грантового конкурса (проходит при непосредственном участии первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко) как принципиальная смена вектора, чуть ли не новая система ценностей. Раньше, мол, деньги часто доставались конъюнктурщикам, популистам и ура-патриотам («Ночные волки» под предводительством Александра «Хирурга» Залдостанова получали президентские гранты ежегодно в течение пяти лет). Но теперь, объясняют организаторы, во главу угла ставится не политическая конъюнктура, а польза проекта. А враги, оказывается, тоже бывают полезными.