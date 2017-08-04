Какие вооруженные силы нужны России?

Российской армии нужна масштабная реформа Евгений Разумный / Ведомости

Армия в любой стране – производная социально-экономической и политической системы. Существует и обратная связь: состояние армии оказывает мощное влияние на политическую систему и общество в целом. Российские вооруженные силы тут не исключение. Они плоть от плоти нынешней российской коррумпированной, неофеодальной системы, восходящей к коммунистическим временам. Они – один из тех испорченных институтов, которые делают нынешнюю российскую деспотию возможной.

Именно поэтому все попытки армейского реформирования, включая наиболее глубокую военную реформу 2008–2012 гг., рано или поздно заканчивались. Потребность в эффективных вооруженных силах постоянно вступала в противоречие с неэффективностью российской политической и экономической модели.

Итогом последней реформы стал компромисс: в армии формальной численностью 1 млн человек есть только несколько десятков тысяч человек, способных решать современные боевые задачи. Однако даже тут проявляется указанное противоречие: нынешняя российская власть регулярно отказывается от своих офицеров и солдат, пытается полагаться в военных делах на условные «частные военные компании», на силовиков Рамзана Кадырова, на Росгвардию.

Отсюда возникает вопрос: какие вооруженные силы будут нужны для демократической постпутинской России?

Армия демократической республики

Облик любых вооруженных сил определяется, во-первых, внешними угрозами, которые стоят перед страной. Представления о внешних угрозах в любой реальной республике – это производные двух фундаментальных интересов: благосостояния и безопасности ее граждан.

Республиканские вооруженные силы направлены на защиту благосостояния общества и обеспечение его безопасности. В то же время внешние угрозы имеют всегда историческую природу: они возникают, развиваются и исчезают вследствие мировых политических и социально-экономических процессов.

Только во имя благосостояния и безопасности общества республика принимает на себя те или иные международные обязательства. Вместе с тем в определенных ситуациях соблюдение международных обязательств может потребовать применения военной силы.

Во-вторых, облик вооруженных сил определяется той социальной ролью, которую вооруженные силы играют внутри страны. Главное здесь: военная служба должна быть универсальным социальным лифтом. Если эта функция дает сбой, то вооруженные силы не только теряют эффективность, но и могут превратиться в угрозу для общества.

Российская армейская действительность

В России нынешнее состояние вооруженных сил противоречит как фундаментальным интересам общества, так и его экономическим возможностям. Штатная численность российских вооруженных сил составляет 1 млн человек (в реальности, если проанализировать открытые данные о количестве призывников, контрактников, офицеров, выпуске из военных училищ и проч., скорее 700 000–750 000). К ним следует прибавить еще примерно 900 000 гражданских служащих Министерства обороны. На содержание и оснащение вооруженных сил в 2017 г. будет потрачено около 3 трлн руб. Из них 50–70% уйдет непосредственно на содержание, а остальное – на закупку вооружений. И на этом фоне военное руководство России стремится довести число полностью боеспособных соединений (батальонных тактических групп) хотя бы до 100 000–120 000 человек.

Фактически вооруженные силы сегодня – это огромный бюрократический (на каждого военного приходится один чиновник) организм, в котором выполнять боевые задачи готов в лучшем случае только один из 10 военнослужащих. Содержание такой армии является обязанностью российских граждан, но все постсоветское время российские солдаты и офицеры проливают кровь лишь ради интересов российской правящей группы.

Российская армия сегодня не обладает функцией социального лифта. Служба в армии в экономическом, профессиональном, интеллектуальном и социальном аспектах ничего не дает солдатам. Успешная социализация, карьерный рост и благосостояние российского гражданина никак от прохождения срочной или контрактной службы не зависят.

Офицерам служба в армии обеспечивает лишь среднее материальное благополучие без учета их потребностей в профессиональном и интеллектуальном развитии, физическом и психическом здоровье во время службы и после выхода в отставку. Гражданская карьера после отставки никак не зависит от успехов в карьере военной. При этом российские вооруженные силы закрепляют самые жесткие практики гендерного неравенства, создавая нездоровую психологическую атмосферу в армии и вокруг армии.

В целом общий жизненный успех военнослужащих никак не зависит от качества их подготовки и успешности в военном деле. Это означает, что воссоздание функции социального лифта – одна из ключевых потребностей российской армии.

Угрозы и обязательства: объективная реальность

Вооруженные силы России после смены нынешнего режима и демократизации должны защищать российское общество и его благосостояние от следующих внешних угроз:

стран, которые опираются в своем существовании на радикальную идеологию и авторитарные методы, а также разрабатывают ракетные и ядерные вооружения;

авторитарных режимов, находящихся в непосредственной близости от российских границ. Эволюция таких режимов часто приводит к внутренним и международным конфликтам, гуманитарным катастрофам, что порождает потоки беженцев. Это также несет угрозы для будущей деятельности российских компаний в этих странах;

международных движений, опирающихся на радикальные идеологии и ставящих целью вооруженную борьбу против прав и свобод человека и рыночной экономики (ИГИЛ, «Талибан» (запрещены в России), «Хезболла» и т. д.), а также от государств, поддерживающих такие движения;

распространения военных ракетных технологий и технологий оружия массового уничтожения (ОМУ) как таковых в связи с удешевлением и упрощением их производства и экспорта;

угроз свободе международной торговли и свободе морской навигации вследствие территориальных споров и потенциальных конфликтов в Восточной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Нестабильность и конфликты, нарушающие нынешнюю систему международной торговли, сделают неустойчивым экономическое восстановление и развитие России после демократизации.

Международные обязательства, принятые на себя Россией

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и, как следствие, гарантом международного мира и безопасности, включая усилия по нераспространению ОМУ и т. д.;

Россия согласно существующим договорам является гарантом безопасности и территориальной целостности своих соседей на постсоветском пространстве, а также посредником при мирном урегулировании конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе. После прекращения конфликта с Украиной и Грузией она должна вернуться к полноценному выполнению взятых на себя обязательств.

Безусловно, демократической России следует навсегда отказаться от конфронтации с Западом и исключить всякую возможность военного столкновения с НАТО. Соответственно, следует отказаться от мысли, что российская армия должна тратить огромные ресурсы всего общества на подготовку к такому столкновению. К благосостоянию и безопасности российских граждан ведет только сотрудничество с Западом.

Вооруженные силы для новой России

Исходя из вышесказанного регулярная численность российских вооруженных сил может быть сокращена до 350 000–375 000 человек при увеличении качества. Это произойдет за счет отказа от частей, не обладающих достаточным количеством квалифицированных военнослужащих и техники, избыточных сил и дублирующих функций между родами войск.

Также мы столкнемся с несколькими критически важными проблемами. Во-первых, нынешняя смешанная (призывники и добровольцы) система комплектования армии солдатами и младшими командирами серьезно скомпрометирована. Во-вторых, относительная слабость формирующихся демократических институтов в России и имеющийся исторический опыт могут привести к тому, что армия в случае политического кризиса может быть использована для узурпации власти. В-третьих, при смешанной и при добровольческой системе комплектования Россия, будучи многонациональной и многоукладной страной, столкнется с угрозой варваризации армии.

Эти проблемы могут быть решены комплексом мер. Во-первых, регулярные силы должны формироваться на добровольческой (контрактной) основе. Отслужившие контракт граждане становятся резервистами.

Во-вторых, поступление граждан на регулярную военную службу в качестве солдата и продвижение по службе должны происходить вне зависимости от пола, иметь строгие условия не только по физическому и психическому здоровью, но также и по уровню интеллектуального развития и образования. В современной России, учитывая структурные и региональные особенности ее образовательной системы, которые нельзя будет преодолеть в короткий срок, поступающий на военную службу гражданин должен обладать как минимум полным школьным образованием. Представляется необходимым, чтобы кандидаты на такую службу сдавали экзамены по русскому языку, математике/физике и обществознанию (знание Конституции и прав человека). Это позволит избежать варваризации армии.

В-третьих, в каждом регионе создаются силы территориальной обороны, формируемые на призывной основе вне зависимости от пола и с учетом требований по физическому и психическому здоровью (с возможностью отказаться от такой службы). Служба в таких силах проходит по месту жительства гражданина в виде периодических краткосрочных сборов и позволяет не прерывать учебу или работу на протяжении всего ее срока. Участие в самих сборах вознаграждается. Бойцы сил территориальной обороны в течение всего срока службы имеют право хранить свое оружие по месту жительства. Силы территориальной обороны могут использоваться региональными властями при возникновении чрезвычайных ситуаций. Тем самым в стране будет купирована угроза узурпации власти. Также на принципах равноправия будет решена проблема, когда в ряде регионов на руках у граждан находится большое количество огнестрельного оружия.

В-четвертых, система подготовки офицеров должна быть пересмотрена от существующего узкоспециального принципа в сторону фундаментальной подготовки по точным наукам, гуманитарным предметам и иностранным языкам. Это позволит офицеру совершенствоваться в течение всей службы и легко адаптироваться к гражданской жизни после выхода в отставку. Конкретную военную специальность офицер сможет получать уже непосредственно в войсках.

Должно быть сокращено и количество военных учебных заведений до нескольких университетов в соответствии с ежегодной потребностью Вооруженных сил России как демократической республики.

И наконец, пост министра обороны должны занимать исключительно гражданские лица.

Эти шаги учитывают потребность России в полноценных вооруженных силах, которые будут защищать ее республиканские и демократические основы и станут эффективным социальным лифтом.

Автор – эксперт по российской внешней и оборонной политике, колумнист Intersection

Статья подготовлена для аналитического проекта «План перемен»