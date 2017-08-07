Мужчина на час
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
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В последние недели Владимир Путин в своей публичной повестке сосредоточил внимание на соблюдении наиболее важных прав потенциальных избирателей. В субботу на заседании Совета по развитию местного самоуправления он потребовал от чиновников не заниматься «бюрократическим футболом», учитывать мнение жителей при разработке и реализации планов благоустройства. В тот же день президент раскритиковал неравенство пациентов: одним приходится долго ждать бесплатных медицинских услуг, которые другие получают без очереди за деньги.
В четверг на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке, Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски на предприятиях, сократить сроки и число внеплановых проверок и напомнил, что бизнесмены не должны заключаться под стражу на время следствия. Там же он призвал руководителей госкомпаний «не строить дворцов».
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