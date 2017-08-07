От редакции
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: От редакции: Мужчина на час

Мужчина на час

В каждый конкретный момент времени Путин снова удивляется нерадивости подчиненных и обещает все исправить

В последние недели Владимир Путин в своей публичной повестке сосредоточил внимание на соблюдении наиболее важных прав потенциальных избирателей. В субботу на заседании Совета по развитию местного самоуправления он потребовал от чиновников не заниматься «бюрократическим футболом», учитывать мнение жителей при разработке и реализации планов благоустройства. В тот же день президент раскритиковал неравенство пациентов: одним приходится долго ждать бесплатных медицинских услуг, которые другие получают без очереди за деньги.

В четверг на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке, Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски на предприятиях, сократить сроки и число внеплановых проверок и напомнил, что бизнесмены не должны заключаться под стражу на время следствия. Там же он призвал руководителей госкомпаний «не строить дворцов».

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