Трансфер всемирного значения

Неймар был нанят в качестве официального посла чемпионата мира по футболу (он пройдет в Катаре в 2022 г.), авансом получил за это 300 млн евро и уже из этих денег лично выкупил свой контракт у «Барселоны» AFP

Переход одного из лучших футболистов мира – бразильца Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), без всякого преувеличения, взорвал мировой трансферный рынок. И эхо этого взрыва наверняка будет еще долго громыхать над старушкой Европой, да и не только над ней.

Первое, что поражает воображение, – это, конечно, сумма трансфера. Назначая за купленного в 2013 г. у бразильского «Сантоса» за 57 млн евро Неймара космические отступные в размере 222 млн евро, «Барса», разумеется, и подумать не могла, что кто-нибудь отважится выложить такую сумму. Но катарская правящая династия, владеющая ПСЖ через Qatar Sports Investments, сделала это с легкостью Остапа Бендера, пытавшегося купить «десять стульев из дворца», и превысила мировой рекорд в два с лишним раза (в 2016 г. «Манчестер Юнайтед» купил у «Ювентуса» француза Поля Погба за 105 млн евро).

Но еще больший эффект имел способ оплаты. Прямая выплата 222 млн французами могла быть расценена как нарушение установленных UEFA правил финансового fair play, призванных ограничивать клубные траты. Но владельцы ПСЖ нашли изящный ход: Неймар был нанят в качестве официального посла чемпионата мира по футболу (он пройдет в Катаре в 2022 г.), авансом получил за это 300 млн евро и уже из этих денег лично выкупил свой контракт у «Барселоны».

Из этой истории вытекает два главных вопроса.

Первый: какой должна быть по-настоящему неподъемная сумма отступных, чтобы хозяева футбольных клубов были уверены в неприкосновенности своих звезд? 500 млн евро? Миллиард? Звучит совершенно дико, но после «дела Неймара» никто в футбольном бизнесе уже не сможет спать спокойно – в конце концов, желание громко потратить свои деньги может появиться не только у арабских шейхов, но и, скажем, у китайских нуворишей.

Второй вопрос: можно ли предотвратить подобный «самовыкуп» футболистов в принципе? Ведь просто запретить его вряд ли удастся – после громкого «дела Босмана» в начале 1990-х к соблюдению прав футбольного человека в Европе относятся с куда большим пиететом, чем прежде.

Многое, правда, зависит от того, смогут ли чиновники UEFA найти какие-то юридические лазейки, чтобы объявить случай с Неймаром нарушением fair play. И если им это удастся – как знать, не покинут ли в итоге могучие катарцы этот «аукцион» с таким же чувством разочарования, как когда-то и великий комбинатор, получивший «удар в спину» от своего же напарника.