Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: От редакции: Вышли на промысел
Минпромторг выходит на промысел
Как поддержать отечественного производителя спросом на подарки чиновникам
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В целях поддержки отечественных народных художественных промыслов (НХП) необходимо снять антикоррупционные ограничения на стоимость подарков для чиновников. Это блестящее решение предложено Минпромторгом в проекте дорожной карты поддержки НХП (рассказали «Известия»).
Министерство предлагает отменить ограничение на подарки госслужащим, чиновникам, сотрудникам госкомпаний дороже 3000 руб., утвержденное правительством в 2014 г. «Многие производители – особенно холодного оружия, изделий из серебра – просят, чтобы эту норму для продукции НХП отменили или изменили сумму ограничения», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба Минпромторга.
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