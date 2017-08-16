От редакции
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: От редакции: Забота о неграмотных

Патернализм против финансовой грамотности

Государство боится самостоятельного опыта людей и по-прежнему хочет спасать их от самих себя

Финансовая грамотность в России распространяется сверху, но там же поддерживаются условия, мешающие ее развитию. Одной рукой правительство внедряет образовательные программы, другой рвет связь между усилиями и результатом граждан, пестуя у них выученную беспомощность.

Самооценка финграмотности россиян за год резко упала: доля тех, кто считал, что у них с этим все «хорошо» и «отлично», снизилась вдвое до 12%, следует из майского опроса НАФИ, обнародованного в понедельник. Из отличников респонденты записали себя сразу в двоечники – их доля выросла с 25 до 38%; троечников осталось столько же (50%). Такое падение, считают в НАФИ, говорит о достижении уровня, когда приходит знание, что чего-то не знаешь. Экономические кризисы этому способствуют – аналогичный, хотя и не столь резкий, спад был и в 2008–2009 гг. В период упадка люди понимают, что разобраться в денежных делах сложнее, чем казалось в сравнительно тучные годы.

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