25 лет финансовой грамотности

На прошлой неделе я в очередной раз увидел красочную рекламу микрозаймов. С интересом изучил сайт рекламируемой организации. Оказалось, что я могу взять 15 000 руб. в долг на две недели, но вернуть придется 19 200 руб. Как написано на сайте, переплата составляет всего лишь 2% в день. Но я поделил 19 200 на 15 000 и возвел в 26-ю степень. Получилось 61 300% годовых. Отличная ставка для размещения средств. Однако для заемщика выглядит перебором. По утверждению сайта конторы, она внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций, ознакомиться с которым можно на сайте Центробанка.

Многочисленные организации, выдающие микрозаймы (в данной конкретной можно взять 80 000 руб. – в 2 раза больше, чем средняя зарплата по стране), явно не относятся к категории банков, однако де-факто занимаются банковской деятельностью. Судя по обилию рекламы и возрастающей активности, с клиентами у них проблем нет. Тем более что требования к заемщику не столь высоки – нужно быть гражданином России и не иметь просроченных долгов перед микрофинансистами.

На прошлой же неделе Министерство образования с Центральным банком подписали соглашение о продвижении финансовой грамотности. Подготовлена дорожная карта по повышению финансовой грамотности до 2021 г. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, финансовая грамотность становится не просто разовой акцией, а «широкомасштабной полноценной программой»: выпускаются школьные учебники и проходят специальную подготовку учителя обществознания, чтобы рассказывать школьникам о финансовых инструментах. «Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней», – заявила министр образования Ольга Васильева. Дорожная карта предполагает включение вопросов по финансовой грамотности в ЕГЭ. Правда, случится это в 2020 г.

Я, конечно, обеими руками за то, чтобы школьники и студенты понимали азы финансовых правил. Отличали простые проценты от сложных и понимали, что разница между ставкой 10% в две недели и 10% за год огромна. Не участвовали в пирамидах и читали мелкие примечания в кредитных договорах.

Но у меня есть два вопроса. Почему на интеграцию азов финансовой грамотности в школьную программу потребовалось 25 лет после создания МММ и 10 лет после грабительского набега банков потребительского кредитования на население и краха валютной ипотеки? Хорошо помню, как сам писал заметки про кредиты ведущих российских банков, в которых мелким шрифтом было написано про 2% ежемесячной комиссии от тела кредита при объявленной ставке в 15% годовых. И каждый второй комментатор говорил о необходимости повышения грамотности населения.

Второй вопрос. Каким образом до сих пор в России действуют кредитные организации (как бы они формально ни назывались), выдающие займы под десятки тысяч процентов годовых? Получается, что учить мы так никого и не начали, а пиратские организации не закрываем.

Автор – независимый обозреватель