Образ русского Бильбао

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Метро по проекту Нормана Фостера сыграло не меньшую роль в успехе Бильбао, чем музей Гуггенхайма fosterandpartners.com

Двадцать лет назад открылся музей Гуггенхайма в Бильбао и стартовала музейная биеннале в Красноярске, девять лет назад началась «культурная революция» в Перми, семь лет назад промышленная область Рур получила статус культурной столицы Европы, а Екатеринбург провел первую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Нестоличные индустриальные города продолжают попытки развития средствами культурных мегапроектов, часто забывая дополнить вектор культурной модернизации необходимыми мерами модернизации экономической.

Культурный двигатель

Роль культуры в городском развитии невозможно переоценить, она его важнейший двигатель. Культура может активизировать всех участников процесса, дать стимул для развития образования и диверсификации экономики, решать отдельные социальные проблемы. В отчете ЮНЕСКО о развитии городов сказано: «Культура – залог успеха устойчивых стратегий развития территорий и движущая сила для формирования человекоцентричного общества».