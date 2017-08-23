Подсечно-огневой девелопмент

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В историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник сгорело 118 частных домов, в которых жило 218 семей. Один человек погиб, девять в больницах. У МЧС основная версия – поджог. Есть и очевидный мотив: земля под сгоревшими домами и постройками самая дорогая в городе, девелоперы давно положили на нее глаз. Этот варварский способ зачистки земли под застройку давно практикуется во многих регионах – «одноэтажную Россию», часто неприглядную, тихо сжигают при непротивлении местных властей.

Небольшой район в Ростове, прозванный местными Говняркой, был лакомым куском для застройщиков. На холме почти у самого Дона, недалеко стадион, где в 2018 г. пройдут матчи чемпионата мира по футболу; рядом театр. Но здесь старый частный сектор, часть домов – трущобы. Квартал хотели обустраивать еще в советское время, но не случилось. От частных застройщиков дома оберегал старый аэропорт в центре города – из-за него высотные здания в районе строить нельзя.