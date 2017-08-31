Почему россияне уважают врачей, но хотят работать в «Газпроме»

Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: От редакции: Доход без уважения

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Общественная значимость и престиж профессий часто не соответствуют уровню их оплаты, в представлениях россиян. Но все больше россиян считают доходной работу в бюрократическом аппарате, спецслужбах и крупных госкомпаниях.

«Левада-центр» задал респондентам открытый вопрос о самой уважаемой в обществе профессии: врача назвали 42%, учителя – 27%, последующие места с большим отставанием заняли юрист и военнослужащий (по 10%). В 2011 г., когда социологи предлагали выбрать из списка, врач также был самой уважаемой профессией, второе место разделили банкир и судья (прокурор), учитель занял третье место. Общественная значимость профессии не всегда связана с доходами: самой высокооплачиваемой профессией в 2017 г. респонденты назвали банкира, за ним с минимальным отрывом следуют бизнесмен и депутат (политик), на четвертом месте – госслужащий (чиновник). Шесть лет назад граждане назвали самым высокооплачиваемым депутата, за ним следовали банкир, губернатор и эстрадный певец.

Несмотря на различие методик опросов, можно сделать некоторые выводы о соотношении престижа профессий и уровня их оплаты, а также о динамике отношения к специальностям, считает социолог «Левада-центра» Денис Волков.