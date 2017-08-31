Почему россияне уважают врачей, но хотят работать в «Газпроме»
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Общественная значимость и престиж профессий часто не соответствуют уровню их оплаты, в представлениях россиян. Но все больше россиян считают доходной работу в бюрократическом аппарате, спецслужбах и крупных госкомпаниях.
«Левада-центр» задал респондентам открытый вопрос о самой уважаемой в обществе профессии: врача назвали 42%, учителя – 27%, последующие места с большим отставанием заняли юрист и военнослужащий (по 10%). В 2011 г., когда социологи предлагали выбрать из списка, врач также был самой уважаемой профессией, второе место разделили банкир и судья (прокурор), учитель занял третье место. Общественная значимость профессии не всегда связана с доходами: самой высокооплачиваемой профессией в 2017 г. респонденты назвали банкира, за ним с минимальным отрывом следуют бизнесмен и депутат (политик), на четвертом месте – госслужащий (чиновник). Шесть лет назад граждане назвали самым высокооплачиваемым депутата, за ним следовали банкир, губернатор и эстрадный певец.
Несмотря на различие методик опросов, можно сделать некоторые выводы о соотношении престижа профессий и уровня их оплаты, а также о динамике отношения к специальностям, считает социолог «Левада-центра» Денис Волков.
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