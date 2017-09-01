Как кинозрители проиграют от новой идеи Владимира Мединского

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Если вы обычный зритель кинотеатров, то в четырех случаях из пяти вы предпочтете сходить на иностранный фильм, а не на российский. Во-первых, иностранных фильмов выходит в прокат больше, чем отечественных, во-вторых – зрители до сих пор настороженно относятся к российскому кино. И чиновникам все это не слишком нравится. Вуди Аллен или Никита Михалков? «Три богатыря» или «Ледниковый период»? Это вы считаете, что выбор фильма для свидания или для похода с детьми – сугубо личное дело. Для профильных чиновников это чуть ли не вопрос государственной безопасности; это выбор культурного кода и национальной идентичности. Да, вот так сурово. А еще это, конечно, вопрос денег. Государство тратит миллиарды рублей в год на поддержку российского кино. Чиновникам нравятся фильмы, созданные за бюджетные средства, чиновники говорят, что качество российского кино растет. Но зрители упорно продолжают поклоняться Голливуду. Значит, надо ломать зрителей через колено и ограничить для них выбор.