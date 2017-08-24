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Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Кино будет стоить 5 млн руб.

За прокат фильма кинотеатру придется заплатить 5 млн руб.

Инициатива Министерства культуры все-таки стала законопроектом

Минкульт на следующей неделе внесет в правительство законопроект о сборе в 5 млн руб. за выход фильма в российских кинотеатрах, заявил министр Владимир Мединский. Сейчас прокатчики платят 3500 руб. за прокатное удостоверение. Если проект будет принят, помимо прокатного удостоверения прокатчикам потребуется внести единовременный сбор в 5 млн руб.

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