Почем пол-литра национальной идеи

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«Все равно мы пить не бросим!» – предупреждал давным-давно, 40 и 30 лет назад, советский народ, откликаясь на заботу тогдашних партии и правительства, а именно на очередное повышение цены на водку.

Я бы даже сказал, что в простых этих шести словах формулируется российская национальная идея – и тем, кто определяет, какой должна быть минимальная цена водки, это так же очевидно, как и мне.

Очевидно и то, что 300 руб., о которых заговорил Минфин, за пол-литра, на самом деле – никакая, разумеется, не минимальная цена, а индикатор, бенчмарк, так сказать, от которого отсчитывает содержание алкогольной своей нагрузки каждый российский пьяница, т. е. большинство населения великой страны.

Расшифрую, пожалуй. Пьяница среднего и более высоких классов отталкивается от этой самой минимальной цены – он непременно потратит на состояние эйфории существенно больше денег. Регулярный пьяница с доходами ниже среднего, еще способный заботиться о своем самочувствии, будет рассчитывать, раскраивать семейный бюджет так, чтобы не опускаться до товарного (несамодельного т. е.) самогона и аптечных препаратов. Наконец, беднейшей и асоциальной части пьяниц не по карману и нынешние 205 руб. за пол-литра.

Повышение бенчмарка – и это тоже очевидно – позволит производителям любого из видов алкоголя, в том числе товарного самогона, увеличить стоимость напитка; а поскольку доходы населения не растут, то это будет означать ухудшение качества жизни. Еще вариант – ухудшение качества напитка при прежней цене, последствия этого трагически понятны.

Вот немного статистики. Самым благополучным с точки зрения алкогольной смертности был 2014 год – от причин, прямо или косвенно связанных с выпиванием, умерло 338 000 мужчин и 141 000 женщин, т. е. 479 000 россиян (данные из работы Кирилла Шелыгина, кандидата медицинских наук, специалиста по алкогольной демографии) – а всего в 2014 г. умерло 1,9 млн человек. Для сравнения: от злокачественных новообразований в 2014 г. умерло примерно 290 000 человек, от ишемической болезни сердца, ведущей причины смертности в России, – около 503 000 человек. Корректности ради надо, наверное, сказать, что те 479 000 и эти 503 000 – пересекающиеся множества, но и что с того?

В 300 руб. за пол-литра, видимо, есть идея наполнения бюджета – хотя известно, что водка любит спрятаться в тень; есть, должно быть, и идея борьбы с пьянством и алкоголизмом – но см. сформулированную выше национальную идею. Да-да, есть опыт скандинавских стран, где значительное увеличение цены крепкого алкоголя и монополия на его продажу привели к хорошим результатам, но вообразите себе этот опыт в применении к России, где нисколько не соблюдается запрет на ночную торговлю алкоголем, уж поверьте личной моей ночной жажде!

В заключение нужна благоглупость: населению надо дать возможность развиваться и самореализоваться, тогда и национальную идею можно будет переформулировать. Но пока самореализация и развитие идут по 300 руб. за пол-литра.