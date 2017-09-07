Что делать, если ценности мешают росту

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Чтобы Россия вышла на устойчивую траекторию развития, важно изменить культуру и базовые мотивы людей так, чтобы они не тормозили реформы, следует из доклада ЦСР «Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ». Авторы – группа социологов и экономистов под руководством Александра Аузана и Шломо Вебера, а также консультанты PwC – исходят из того, что России нужен инновационный рост, а культура (неформальные институты, ценности, поведенческие установки) является одним из факторов успешности или неуспешности необходимых для этого роста реформ.

Культурные ограничения или предпосылки экономического развития давно являются предметом исследования социальных наук; эксперты ЦСР, предлагающие в среднесрочном периоде «опираться на текущие ценности», затем идут дальше и для перехода на целевую траекторию развития считают необходимым обеспечить «желаемый ценностный сдвиг».

Социологические исследования показывают, что к реформам россияне относятся в целом настороженно, но полагают, что изменения в стране в ближайшие 10–15 лет должны происходить. Россияне хотят снижения уровня коррупции (43%), повышения темпов экономического роста (42%), комфорта проживания в городах и селах (40%), снижения уровня преступности (38%) и социального неравенства (37%). Тех, кто не принимает реформ в любом виде, меньшинство – 28%. Остальные, в принципе, не против реформ. Но тех, кто поддерживает реформы «снизу», лишь 24%. 47% поддерживает реформы, но «сверху», без своего личного участия.

В целом для россиян, пишут авторы, свойственны сравнительно высокая дистанция власти и избегание неопределенности, долгосрочная ориентация (при очень коротком планировании) и относительно низкая маскулинность и индивидуализм. Но есть региональные различия, предполагающие разный «дизайн реформ» в зависимости от региона.

Тем не менее общие рекомендации сводятся к проведению реформ сверху, постепенных (а не шоковых), с широкой информационной поддержкой и вовлечением общественных групп, с учетом местной культуры, которую нужно настраивать на восприятие этих реформ. Чтобы изменения сохранились, нужны «особые промежуточные институты, способные использовать социокультурные характеристики населения и воздействовать на них на понятном им языке». Проектный подход, как неэффективный, должен уступить место институциональному.

Авторы разработали довольно подробный комплекс мер по корректировке ценностных установок на разных уровнях (от микро- до макро-). И это могло бы пугать, поскольку напоминает проекты социальной инженерии. Однако ставка на технократические реформы сверху при неизменности политических условий в России, как известно, работает только на 30–40%. Примерно такой же эффект, наверное, ждет и предлагаемый проект, если он будет принят к исполнению.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)