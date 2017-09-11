Россиянам все меньше дела до Москвы

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Москва вызывает все меньше эмоций у остальной России. Она отчасти потеряла сакральный ореол города, где концентрируются пороки и добродетели.

Накануне Дня города фонд «Общественное мнение» и ВЦИОМ провели опросы об отношении россиян к Москве и условиях жизни в ней. По данным ФОМа, доля считающих столицу обычным большим городом выросла с 59% в 2001 г. до 67% в 2017 г. (среди молодежи до 30 лет – 75%), а доля считающих ее «воплощением всего лучшего» снизилась с 34 до 25% (среди молодежи – 19%). Рекордно выросло число тех, кто относится к Москве нейтрально: до 45% (среди молодежи – 57%); в 2004 и 2011 гг. таких было 37 и 31%. Доля испытывающих положительные эмоции упала с 39 до 33%. (Любопытно, кстати, что в личных ответах положительные эмоции стандартно превосходят отрицательные, а вот в оценке того, как к Москве относятся другие, – наоборот. Но безразличие растет и «у других».)

В 2011–2017 гг. с 80 до 69% снизилась доля считающих, что столица живет лучше остальной страны, тех, кто полагает, что так же, – увеличилась с 14 до 23%.

ВЦИОМ просит сравнить различные возможности жителей Москвы и провинции. Все годы (с 2005 г.) стабильно около половины опрошенных уверены, что в Москве легче получить качественное образование, найти высокооплачиваемую работу и обеспечить достаток своей семьи. Наоборот, провинция стабильно дает лучшие возможности сохранить здоровье, обеспечить личную безопасность, решить проблемы с жильем, воспитать хороших детей, жить в благоприятных экологических условиях (здесь в 2017 г. рекордная амплитуда – 78 против 4%). Встретить любимого человека обычно чуть проще в провинции.

Любопытны вопросы, где мнение перевернулось. Жить свободно, как хочется, в 2005 г. было легче в столице, сегодня – наоборот. То же с возможностью завести свой бизнес (правда, сейчас возможности провинции лишь немного превосходят столичные – 23 против 21%, в 2005 г. было 41 против 14% в пользу Москвы).

Многие жители регионов по-прежнему считают столицу центром, который незаслуженно пользуется тем, что зарабатывает вся страна, отмечает исследователь провинциальной повседневной жизни Симон Кордонский.

Но ненавидят за то же, что и любят: плюсы Москвы в том, что здесь можно заработать и сделать карьеру, минусы – в том, что заработавшие и сделавшие слишком зажиточно живут. Между тем мобильность россиян выросла: все больше людей работают в столичной агломерации постоянно или вахтовым методом, доля тех, кто недавно (менее трех лет назад) посещал Москву, выросла, по данным ФОМа, с 22% в 2004 г. до 28% в 2017 г. (среди молодежи – 35%). Кроме того, москвичей становится все больше, в 2004–2017 гг. число жителей Москвы и области выросло на 15%, с 17,2 млн до 19,8 млн человек, доля в населении страны – с 12 до 13,5%.

Несмотря на сохраняющуюся разницу в доходах, жители провинции сегодня (в отличие от советских времен) могут приобрести необходимые и статусные товары у себя дома, отмечает завотделом ФОМа Григорий Кертман. Москва теряет сакральный статус и вызывавшие раздражение провинции черты спецраспределителя, благами которого пользовались только москвичи.