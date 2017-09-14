China Energy и Еврипид

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CEFC China Energy

Древняя китайская поговорка гласит: «Мир так велик, что нет такого, чего бы не было». Так что громкому вхождению китайской частной компании CEFC China Energy на российский рынок удивляться не стоит. На прошлой неделе она договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд у QHG Oil (СП Glencore и катарского инвестфонда), а в этот вторник стало известно, что CEFC интересуется покупкой 5% в компании En+ Олега Дерипаски при IPO (сумма сделки пока не определена). CEFC готова стать якорным инвестором в En+, рассказывали источники «Ведомостей».

Но кто такая CEFC, не очень понятно. В 2002 г. ее основал Е Цзяньмин, как указано на сайте. Начинала CEFC с торговли нефтью, а затем выросла в одну из крупнейших частных компаний Китая и в 2013 г. вошла в рейтинг Fortune Global, по итогам 2016 г. она котируется там под номером 229.

Годовая выручка CEFC – $40 млрд, компания специализируется на энергетике и инвестициях в нефтегазовых секторах разных стран. В 2015 г. CEFC начала активно инвестировать. Компания попыталась купить у «Газпром нефти» доли в трех нефтяных проектах в Сибири. В 2016 г. CEFC смогла купить 40,1% в чешском J&T Finance за $1,1 млрд, за $110 млн приобрела в Республике Чад по 35% в трех проектах China Petroleum of Taiwan. В декабре 2016 г. потратила $1,2 млрд на строительство нескольких нефтехранилищ в Хайнане (Китай). А в начале этого года за $888 млн получила 4%-ную долю в 40-летней нефтегазовой концессии в ОАЭ. Как развивалась CEFC с 2002 по 2015 г., на какие деньги и какие сделки делала, представитель компании не говорит. За внешние коммуникации CEFC отвечает лондонская VP Communications Ltd, что (пиарщику на заметку) очень удобно с учетом разницы во времени между Лондоном и Шанхаем, где расположена штаб-квартира CEFC.

Как получилось, что CEFC одновременно заинтересовалась крупнейшей в мире по добыче публичной нефтяной компанией и одной из крупнейших в мире энергоалюминиевых компаний, не ясно. Можно лишь вспомнить, что и в совете директоров «Роснефти», и в совете директоров UC Rusal (на 48,13% принадлежит En+) работает гендиректор Glencore Айван Глайзенберг.

Внезапное и славное появление китайской CEFC на российском рынке заставляет вспомнить прием древнегреческих драматургов, известный как Deus ex machina (особенно им грешил Еврипид). Как бы скверно ни складывалась судьба героев древнегреческой трагедии, в какие бы передряги или трудности они не попадали, в конце пьесы всегда появлялся бог из машины. Его или спускали на канатах со специального помоста над сценой (если это Меркурий), или поднимали из-под сцены через люк (если Аид). И этот бог в мгновение ока разрешал все проблемы: успокаивал пожары, останавливал войны, нормализовывал инвестклимат, выкупал активы, обремененные высокой долговой нагрузкой... Как-то так.

Я к чему? Пока не понятно, снизу или сверху пришел CEFC, но будем надеяться, что покупает он долю в «Роснефти» и собирается купить пакет En+ не случайно. Ибо, как гласит еще одна древняя китайская пословица, «можно только по ошибке купить, но нельзя по ошибке продать».