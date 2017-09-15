Самый дорогой iPhone найдет покупателей в России

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iPhone X Apple

Новый iPhone X, который без кнопки, будет стоить в России от 79 990 руб. – это самый дорогой смартфон в истории Apple. Средняя российская зарплата в первом полугодии 2017 г., по данным Росстата, составила чуть менее 37 000 руб. в месяц: т. е. на один iPhone X как-то можно прожить пару месяцев. Остановит ли ценовой рекорд Apple покупателей? Когда речь идет о новом iPhone, их вообще ничто не останавливает – так «Ведомостям» прямо и сказал один из продавцов телефонов.

В первую очередь потому, что новинка Apple в России, даже купленная в кредит, не просто электроприбор, а символ принадлежности к сливкам общества. В бедных странах к брендам, фасонам и габаритам смартфонов приковано обостренное внимание. Хвастаться друг перед другом недвижимостью, авто или фотографиями из экзотических туров у большинства местных потребителей не получается, а вот смартфоны – самое то. Благо они всегда под рукой, в кармане.

Важность и нужность дорогих телефонов в России доказывает их динамика продаж в кредит. Таким образом продается около 70% аппаратов дороже 30 000 руб. – годом ранее их доля была вдвое ниже, таковы данные Mobile Research Group. При этом в рознице МТС во II квартале 2017 г. в кредит было продано 44% iPhone, рассказывал ранее представитель компании. Покупатели явно входят во вкус – годом раньше этот показатель составлял 11%. Разве ненужные вещи стали бы скупать в долг в таких масштабах?

Так что Apple правильно увеличивает цену на iPhone X. В 2000-х гг., помнится, производители телефонов и электроники из кожи лезли вон, чтобы создать доступные сверхдешевые продукты для бедных стран. И практически ни один из них не зазвенел. Где телефоны за $20? Где ноутбуки за $100? Почему они не прижились, понятно. Вы бы купили себе вещь, на которой только что не написано «Сделано для бедных»? Бедным не только не хочется быть бедными, но и казаться такими.

Apple гаджетов для бедных не делает и никогда не пробовала – и потому процветает.

Конечно, iPhone X не только средство самоутверждения для тех, кто ничего дороже смартфона позволить себе не может. Наступили непростые времена для тех, кто предпочитает luxury-телефоны за несколько тысяч долларов. В этом году стало известно, что luxury-смартфонов Vertu, любимых состоятельными людьми в России, покупатели дождутся не скоро, если дождутся вообще: производитель перестает их выпускать. Возможно, аппарат, стоящий в России в максимальной комплектации чуть больше $1500, недостаточно крутая замена Vertu. Но пара таких аппаратов (в обеих руках) уже кое-что может сказать о статусе владельца.