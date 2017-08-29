Россияне распробовали trade-in от Apple

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С конца июля россияне поменяли с доплатой уже около 10 000 смартфонов Apple Евгений Разумный / Ведомости

Бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой Apple запустила в конце июля 2017 г. Ежедневно по trade-in в России обмениваются несколько сотен смартфонов Apple, говорят сотрудники нескольких розничных сетей, опрошенные «Ведомостями». По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, re:Store (входит в Inventive Retail Group), «Связной» и «М.видео» продают по trade-in около 2000 iPhone в неделю. То есть за месяц с небольшим по обмену с доплатой удалось реализовать около 10 000 аппаратов. Это чуть больше 2,5% ежемесячных продаж iPhone в России, следует из материалов партнеров нескольких производителей электроники.

Каждый день на оценку в магазины «Связного» приносят несколько сотен iPhone, утверждает его представитель Сергей Тихонов. Сколько из них в итоге принимается к обмену по trade-in, он не говорит. В день по trade-in удается продать до 100 iPhone, утверждает сотрудник другого ритейлера.

Продажи по trade-in немного снизились после хорошего старта — это обусловлено разговорами о скором выходе новых iPhone: Apple обычно обновляет их линейку осенью, говорит представитель Inventive Retail Group (в нее входит монобрендовый реселлер Apple re:Store) Людмила Семушина. Trade-in - это рациональная покупка, и сейчас заметен отложенный спрос на эту опцию, говорит она.