Почему trade-in iPhone в России необходим Apple

Trade-in электроники в России новое и, в общем, плохо изученное явление, но у Apple есть шанс на успех Евгений Разумный / Ведомости

Apple запустила в России обмен подержанных iPhone на новые с доплатой – trade-in. Такой шаг для Apple и ее конкурентов (с trade-in в России в формате разовых акций экспериментирует и Samsung) – насущная необходимость. Денег у покупателей смартфонов – как и автомобилей, недвижимости, турпутевок и всего остального – поубавилось, а рынок смартфонов при этом не резиновый. Они есть уже у половины российских абонентов сотовой связи, умные телефоны активно продвигают в России китайские компании, и trade-in – хороший способ как поддержать лояльность приверженцев бренда, так и пополнить их армию.

Trade-in электроники в России новое и, в общем, плохо изученное явление, но у Apple есть шанс на успех. Пользователи хотят от Apple не только смартфон, обладание которым должно демонстрировать принадлежность к сливкам общества, но и подобающий сервис. Trade-in – один из элементов, приближающий российских владельцев iPhone к западным стандартам пользования им (точнее – расставания с любимым устройством).

Trade-in Apple сопряжен с ограничениями: к обмену принимаются не сильно поношенные аппараты, при этом они должны быть куплены у официальных российских продавцов iPhone: т. е. те, кто выгадал, купив его ранее за границей, отсекаются. При этом есть мнение, что подержанный iPhone выгоднее продать на интернет-барахолке или отнести на радиорынок, чем обменять по trade-in. Но, собственно, почему Apple нельзя поддерживать своих законопослушных российских продавцов? А что касается цен, то на барахолке, возможно, продать iPhone и выгоднее. Только ведь часть его пользователей – пожалуй, даже весьма ощутимая – не ходит на радиорынки и, наверное, даже не знает, где они находятся. А торговаться в интернет-комиссионках у них нет времени и желания, а зачастую и смелости.

Если смотреть на trade-in с этой стороны, то, возможно, для российского вторичного рынка смартфонов он обернется тем же, чем стало появление Uber, Gett и «Яндекс.Такси» для рынка таксомоторных перевозок. Проехаться с вольным частником можно было очень дешево, очень дорого – а можно было и получить от него по голове. Поездки с агрегаторами такси по каким-то направлениям, возможно, стали дороже – зато предсказуемее по цене и последствиям: правила игры стали едины для всех. Если trade-in заставит скупщиков подержанных телефонов играть по общим – и желательно выгодным для продавцов – правилам, почему бы нет?