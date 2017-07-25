Apple запускает в России trade-in

По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы, с которой ознакомились «Ведомости»
Андрей Гордеев / Ведомости
Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с участниками проекта. По его словам, принимать старые аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.видео» и «Связного», а координировать проект будет американская Belmont Trading, давний логистический партнер Apple, не первый год работающий с производителем на многих мировых рынках.
Сейчас Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников «Ведомостей». Таких магазинов у Apple, по собственным данным, чуть менее 500 (из них более половины – в США). Trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.
«Связной» уже запустил программу trade-in. Сейчас обменять старый iPhone можно более чем в 100 его магазинах, а на всю сеть (2700 салонов) программа распространится в августе, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов. Программа бессрочная, подтверждает он. Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group) тоже начала обмен старых iPhone на новые, подтвердила представитель группы компаний Людмила Семушина. Проводить его пока планируется до середины августа 2017 г., а потом проект может стать бессрочным, утверждает она. Условия trade-in в «М.видео» сейчас на стадии согласования с Apple, передал «Ведомостям» директор проекта M_mobile ритейлера Андрей Губанов.
По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы, с которой ознакомились «Ведомости». Размер скидки автоматически определит специальное ПО – сумма будет зависеть от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств, говорится в них. Например, зачет за новинку Apple iPhone 7 Plus с памятью 256 Гб может составить 31 000 руб., утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Скидка на сданный аппарат не должна превышать цену того, что покупается взамен, говорит он.
По словам Семушиной, скидки на новые аппараты составят до 30%. Старые iPhone будет тестировать специальное ПО Belmont - оно же автоматически определит размер скидки, объясняет она. Trade-in может повысить продажи iPhone в re:Store до 10%, надеется Семушина. Trade-in призван повысить лояльность приверженцев бренда, считает она.
Сейчас по акции, которая продлится до конца августа 2017 г., «М.видео» меняет старые аппараты Samsung и Apple на новые смартфоны Samsung – первые ее дни показали, что такой формат успешен, отмечает Губанов. Trade-in – один из возможных форматов для привлечения внимания аудитории к флагманским устройствам, рассуждает он.
По расчетам гендиректора Telecomdaily Дениса Кускова, trade-in может повысить продажи Apple в России до 10%. Trade-in - хороший способ привлечения внимания к продукции бренда и повышению лояльности его постоянных покупателей, согласен он. Кусков отмечает, что масштабных программ обмена старой электроники и, в частности, смартфонов на российском рынке еще никто не проводил. Успех программы Apple зависит от того, насколько велики будут скидки: в противном случае пользователю будет проще продать подержанный аппарат, например, на Avito, рассуждает он.
По данным Telecomdaily, в первом полугодии 2017 г. Apple занимала 2-е место по продажам смартфонов России в натуральном выражении. Компания контролировала 11,4% рынка. Всего в России в первой половине 2017 г. было продано 12,4 млн смартфонов. Новый сервис позволит Apple расширить присутствие на российском рынке, считает Тихонов. «Связному» же участие в таком проекте позволит увеличить лояльность покупателей, а также нарастить продажи как самих iPhone, так и аксессуаров и дополнительных сервисов для них, считает он.
Представители Belmont не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Apple отказался от комментариев.
Как мир подсаживался на iPhone
Marcio Jose Sanchez / AP
7 сентября 2016 г. был представлен iPhone 7 с одним портом для зарядки и для наушников. Apple также презентовала новый продукт - беспроводные наушники AirPods
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Marcio Jose Sanchez / AP
4-дюймовый iPhone SE показан 21 марта 2016 г. У нового iPhone такой же процессор, как у Apple 6S, то есть он быстрее, чем iPhone5. У нового смартфона камера с разрешением 12 мегапикселей, новый процессор обработки изображений, панорамы до 63 мегапикселей, быстрый фокус и возможность 4K-видео. Начальная цена - $399
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Eric Risberg / AP
Внешне новые iPhone 6S и 6S Plus, представленные 9 сентября 2015 г., не отличаются от предыдущей модели iPhone 6, которую Кук назвал самой популярной моделью iPhone за всю историю. Но техническое устройство телефонов совершенно новое. У iPhone появилось обновленное прочное стекло, поскольку многие пользователи жаловались на предыдущую модель, гнущуюся в карманах. Новые iPhone поступили в продажу в США 25 сентября. Их отличает задняя камера (12 мегапикселей) и фронтальная (5 мегапикселей). В новинках компании появился эффект Live photo: камера будет захватывать изображение до и после съемки и итоговую фотографию покажет в движении. Смартфоны работают на операционной системе iOS 9. С контрактом они стоят от $199 iPhone 6s и от $299 – iPhone 6s Plus. На следующий день после презентации котировки акций компании выросли на 2,2%
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А. Гордеев / Ведомости
9 марта 2015 г. Apple показала миру свою новинку - умные часы Apple Watch. Часы от Apple не только показывают время, принимают звонки и читают sms, они также умеют подключаться к соцсетям, скачивать новости, прогноз погоды и результаты спортивных мероприятий, а также отслеживать физическую деятельность пользователя, в том числе измерять его пульс. На следующий день после презентации котировки акций компании снизились на 2,07%. В рознице гаджет появился с 24 апреля. Самая дорогая модель Apple Watch стоит $17 000 (модели с золотым корпусом, инкрустированным сапфирами), а базовая – $349 (с алюминиевым корпусом и диагональю экрана 38 мм)
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Е. Разумный / Ведомости
У iPhone 6 по сравнению с предыдущей моделью стал больше экран, но сам смартфон стал тоньше – всего 6,9 мм. Камера получила цифровую стабилизацию изображения, технологию WiFi Calling и расширение экрана 1334×750. Смартфон работает на операционной системе iOS 8. После презентации новинок 9 сентября 2014 г. стоимость акций Apple снизилась на 0,38%. В первые выходные, начиная с 19 сентября, было продано примерно 10 млн смартфонов (6 + 6 plus)
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AP
iPhone 6 plus с экраном 5,5 дюйма – самый большой iPhone. Он немного потолще iPhone 6 (7,1 мм), имеет оптическую стабилизацию изображения, технологию WiFi Calling и расширение экрана 1920×1080. Смартфон работает на операционной системе iOS 8. Смартфон представлен вместе с iPhone 6 в сентябре 2014 г.
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David Paul Morris/Bloomberg
iPhone 5c и iPhone 5s были представлены вместе. 5с (на фото) – это более дешевая версия, он потолще, потяжелее, его корпус сделан из поликарбоната, а не из алюминия, на него установлен процессор Apple A6, как и на iPhone 5. Флеш-память ограничена 32 Гб. Корпуса iPhone стали цветными: зелеными, голубыми, желтыми, красными. 5s – более дорогая версия смартфона, с процессором Apple A7, а не А6, корпусом из алюминия, модификацией с 64 Гб флеш-памяти. Продажи обеих моделей в первые выходные, начавшиеся 20 сентября 2013 г., превысили 9 млн штук. Акции компании после презентации новинки (10 сентября 2013 г.) упали на 5,4%. 5c продавался в США за $99–199 (без контракта) и за $549–649 (с контрактом). Стоимость 5s варьировалась в пределах $199–399 (без контракта) и $649–849 (с контрактом)
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Marcio Jose Sanchez / AP
iPhone 5 стал еще тоньше (всего 7,6 мм) и длиннее предшественника (123,8 против 115,2 мм). Фронтальная камера стала 1,2-мегапиксельной и ее можно использовать для видеоконференций. Основная камера осталась 8.0-мегапиксельной, но качество записи видео улучшилось. iPhone перешел на формат sim-карт nano – они стали еще меньше microSIM, которые использовались в смартфонах Apple до этого. На следующий день после презентации новинки (12 сентября 2012 г.) котировки акций компании выросли на 2%, а в первые выходные продажи составили 5 млн устройств. Цена осталась на уровне 4S: $199–299 (с контрактом), $649–849 (без контракта)
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Steven Senne / AP
Пользователи получили возможность купить iPhone 4S с 64 Гб флеш-памяти (до этого максимум – 32 Гб) и использовать смартфон в качестве WiFi-роутера. Камера стала 8.0-мегапиксельной. Также 4S получил голосового помощника Siri. После презентации 4 октября акции компании прибавили в цене на 1,6%. Продажи 4S начались уже через 10 дней после презентации. В первый выходной любители новинок от Apple приобрели 4 млн смартфонов. Их цена варьировалась в пределах $199–399 (с контрактом) и $649–849 (без контракта)
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Paul Sakuma / AP
iPhone четвертого поколения стал намного тоньше (9,3 вместо 12,3 мм) и чуть-чуть уже (58,66 вместо 62,1 мм). На смартфоне появилась вторая камера, а основная стала 5.0-мегапиксельной. Кроме того, iPhone научился снимать HD-видео. Продажи стартовали 24 июня 2010 г., через две с половиной недели после презентации. Новый смартфон не очень удивил инвесторов: на следующий после презентации день котировки компании снизились на 0,7%. В первые выходные было продано 1,7 млн штук. Стоимость осталась без изменений, как и у iPhone 3G
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Paul Sakuma / AP
В третьем поколении iPhone 3Gs получил 3.0-мегапиксельную камеру, возможность записывать видео, голосовое управление, вдвое большую оперативную память (256 Мб). При этом он все так же не имел слотов для расширения флеш-памяти. Презентация смартфона прошла 8 июня 2009 г., котировки компании снизились на следующий день на 0,8%. Продажи стартовали через 10 дней после показа публике. В первый уикенд было распродано 1 млн устройств
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Alan Diaz / AP
Работа над недостатками iPhone первого поколения отразилась уже в названии. Новый iPhone 3G стал поддерживать только что запустившийся App Store. При этом часть элементов вовсе не поменялась: например, в Apple решили не улучшать 2.0-мегапиксельную камеру, у которой не было видеорежима. Смартфон стал чуть-чуть потолще – 12,3 против 11,9 мм. С iPhone 3G появился вариант смартфона с белым корпусом. Презентация устройства состоялась 10 июня 2008 г., продажи стартовали уже через месяц. На фондовом рынке новинку не оценили: на следующий день после презентации котировки акций снизились на 2,6%. В первый уик-энд смартфон купили 1 млн пользователей. Стоимость модели в США - $199–299 (с контрактом), без контракта не продавался
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Andrei Pungovschi / AP
Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в январе 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании. Корпус смартфона был сделан из алюминия. Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS. Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров. Тогда он стоил $499–599 (с контрактом), без контракта не продавался. Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9%