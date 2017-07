Apple запускает в России trade-in

По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы, с которой ознакомились «Ведомости» Андрей Гордеев / Ведомости

Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с участниками проекта. По его словам, принимать старые аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.видео» и «Связного», а координировать проект будет американская Belmont Trading, давний логистический партнер Apple, не первый год работающий с производителем на многих мировых рынках.

Сейчас Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников «Ведомостей». Таких магазинов у Apple, по собственным данным, чуть менее 500 (из них более половины – в США). Trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.

«Связной» уже запустил программу trade-in. Сейчас обменять старый iPhone можно более чем в 100 его магазинах, а на всю сеть (2700 салонов) программа распространится в августе, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов. Программа бессрочная, подтверждает он. Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group) тоже начала обмен старых iPhone на новые, подтвердила представитель группы компаний Людмила Семушина. Проводить его пока планируется до середины августа 2017 г., а потом проект может стать бессрочным, утверждает она. Условия trade-in в «М.видео» сейчас на стадии согласования с Apple, передал «Ведомостям» директор проекта M_mobile ритейлера Андрей Губанов.

По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы, с которой ознакомились «Ведомости». Размер скидки автоматически определит специальное ПО – сумма будет зависеть от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств, говорится в них. Например, зачет за новинку Apple iPhone 7 Plus с памятью 256 Гб может составить 31 000 руб., утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Скидка на сданный аппарат не должна превышать цену того, что покупается взамен, говорит он.

Сдать можно аппараты начиная с iPhone 4, подтверждает Тихонов. Максимальная скидка на новое устройство может достигать нескольких десятков тысяч рублей, отмечает он.

По словам Семушиной, скидки на новые аппараты составят до 30%. Старые iPhone будет тестировать специальное ПО Belmont - оно же автоматически определит размер скидки, объясняет она. Trade-in может повысить продажи iPhone в re:Store до 10%, надеется Семушина. Trade-in призван повысить лояльность приверженцев бренда, считает она.

Сейчас по акции, которая продлится до конца августа 2017 г., «М.видео» меняет старые аппараты Samsung и Apple на новые смартфоны Samsung – первые ее дни показали, что такой формат успешен, отмечает Губанов. Trade-in – один из возможных форматов для привлечения внимания аудитории к флагманским устройствам, рассуждает он.

По расчетам гендиректора Telecomdaily Дениса Кускова, trade-in может повысить продажи Apple в России до 10%. Trade-in - хороший способ привлечения внимания к продукции бренда и повышению лояльности его постоянных покупателей, согласен он. Кусков отмечает, что масштабных программ обмена старой электроники и, в частности, смартфонов на российском рынке еще никто не проводил. Успех программы Apple зависит от того, насколько велики будут скидки: в противном случае пользователю будет проще продать подержанный аппарат, например, на Avito, рассуждает он.

По данным Telecomdaily, в первом полугодии 2017 г. Apple занимала 2-е место по продажам смартфонов России в натуральном выражении. Компания контролировала 11,4% рынка. Всего в России в первой половине 2017 г. было продано 12,4 млн смартфонов. Новый сервис позволит Apple расширить присутствие на российском рынке, считает Тихонов. «Связному» же участие в таком проекте позволит увеличить лояльность покупателей, а также нарастить продажи как самих iPhone, так и аксессуаров и дополнительных сервисов для них, считает он.

Представители Belmont не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Apple отказался от комментариев.

Как мир подсаживался на iPhone