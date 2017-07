Флагманские Samsung обошли iPhone 7 на тесте «Роскачества»

Первые четыре места по классификации «Роскачества» заняли аппараты Samsung Dado Ruvic / Reuters

АНО «Российская система качества» и Международная ассоциация потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) протестировали 50 моделей смартфонов, вышедших на российский рынок во второй половине 2016 г. - 2017 г. Это следует из сообщения «Роскачества».

Результаты тестов сопоставлялись с характеристиками проверенных ранее аппаратов - таким образом, в сводный рейтинг «Роскачества» вошло около 300 моделей. Смартфоны сравнивались по таким параметрам, как прочность, срок работы аккумулятора в разных режимах работы, возможности ПО, качество фото и видеосъемки, производительность процессора - всего учитывалось 274 характеристики. По совокупности этих характеристик смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла.

Первые четыре места по классификации «Роскачества» заняли аппараты Samsung, причем на 1-м и 3-м месте оказались флагманы Galaxy S8 и S8+, появившиеся в России в конце апреля 2017 г. Флагманы Apple 2014 г. iPhone 6 Plus и iPhone 6 заняли 7-е и 8-е места. Помимо Samsung и Apple в топ-10 только LG c одной моделью - G6 (5-е место). Флагманский смартфон Apple iPhone 7 Plus (c памятью 128 Гб) - только на 15-м месте.

S8 получил самое большое количество балов за очень высокую производительность, у него один из лучших в рейтинге аккумуляторов (при работе в режиме интернет-серфинга и разговорах), есть беспроводная зарядка, перечисляет представитель «Роскачества» Марта-Мария Галичева. Она также отмечает водонепроницаемость аппарата, высокое качество фото- и видеосъемки, высокое качество звука при проигрывании музыки.

У iPhone 7 Plus относительно низкой оценки удостоился интерфейс и удобство использования. Например, кнопка Home больше не механическая и на касание реагирует хуже, чем у модели-предшественницы, а использовать ее в перчатках больше нельзя, отмечает Галичева. Радиосигнал становится слабым, когда палец касается заднего торца телефона, приводит она другой пример. По словам Галичевой, у iPhone 6 Plus лучшая, чем у 7 Plus, эргономика, батарея в режиме разговора служит без подзарядки дольше, немного выше качество съемки и дисплея.

«Роскачество» – некоммерческая организация, учрежденная российским правительством в апреле 2015 г. для исследования качества продукции и ее добровольной сертификации. Деятельность организации финансируется из федерального бюджета, ее бюджет на 2017 г. – 250 млн руб.: на эти средства планируется провести детальное исследование 50 категорий товаров. Производителей «Роскачество» не предупреждает о проведении исследований, отмечает Галичева.

Цена - качество?

По данным партнера нескольких ритейлеров, в мае 2017 г. (это первый полный месяц, когда iPhone 7 и Galaxy S8 сосуществовали на российском рынке) в России было продано чуть более 2,29 млн смартфонов. 27% из них Samsung, 12% - Apple. Galaxy S8 занимает 11-е место по продажам в России (чуть менее 31 400 реализованных смартфонов). Galaxy S8+ - на 18-м месте по продажам, iPhone 7 Plus (128 Гб) - на 36-м. В то же время в апреле - июне 2017 г. в России продано в 1,7 раза больше iPhone 7 и iPhone 7 Plus всех модификаций, чем смартфонов Galaxy S8 и S8+, утверждает сотрудник компании-партнера нескольких производителей. О том, что продажи iPhone 7 всех модификаций выше, чем Galaxy S8, свидетельствуют и материалы партнера нескольких ритейлеров, с которыми «Ведомости» ознакомились ранее.

Galaxy S8 получил больше баллов, как более технологичный аппарат - но это не свидетельствует, что iPhone 7 хуже: у потребителей эти два смартфона котируются примерно одинаково, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Покупатели флагманских смартфонов, как правило, приверженцы бренда, лояльные ему, поэтому подробное сравнение характеристик для них не важно, утверждает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Руководитель Samsung Mobile Дмитрий Гостев, говорит что пока не знаком с результатами исследования. Но получившие высокие оценки аппараты Galaxy действительно одни из лучших по надежности, качеству фото, производительности из тех, что сейчас на рынке, утверждает он.

Представитель Apple отказался от комментариев.