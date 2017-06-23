Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Корейцы вернулись с победой
Старт продаж у Samsung Galaxy S8 в России оказался лучше, чем у предыдущего флагмана
Причины – ожидание новой модели после отзыва Galaxy Note 7 и возвращение производителя в крупные розничные сети
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
Galaxy S8 целиком оправдал ожидания пользователей
Ahn Young joon / AP
За первый полный месяц со старта продаж (май 2017 г.) в России было продано чуть менее 56 000 смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, следует из отчета компании – партнера нескольких ритейлеров. Эти данные подтвердили люди, близкие к двум ритейлерам. Большая часть продаж (около 32 000 аппаратов) пришлась на модель S8 с меньшей диагональю экрана.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}