Старт продаж у Samsung Galaxy S8 в России оказался лучше, чем у предыдущего флагмана

Galaxy S8 целиком оправдал ожидания пользователей Ahn Young joon / AP

За первый полный месяц со старта продаж (май 2017 г.) в России было продано чуть менее 56 000 смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, следует из отчета компании – партнера нескольких ритейлеров. Эти данные подтвердили люди, близкие к двум ритейлерам. Большая часть продаж (около 32 000 аппаратов) пришлась на модель S8 с меньшей диагональю экрана.