Что известно о новом iPhone

Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: И так восемь раз

Детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple на днях раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro, также об этом написал колумнист Forbes EverythingApplePro

Инвесторы ждут, что к 10-летию iPhone Apple выпустит особенную модель, и рассчитывают на ее хорошие продажи – во втором финансовом квартале продажи iPhone упали на 1%.

По данным Gartner, в I квартале 2017 г. Apple занимала 13,7% мирового рынка смартфонов в штуках, что соответствует 2-му месту по продажам. 1-е место – у корейского Samsung, занимающего 20,7% рынка. В России Apple также на 2-м месте по продажам смартфона. По данным партнера нескольких ритейлеров, достоверность которых подтверждали несколько участников рынка, в мае 2017 г. на iPhone пришлось 12% продаж смартфонов в России, годом ранее – 11,4%.

За 10 лет, что iPhone на рынке, Apple удавалось поддерживать образ производителя смартфонов премиум-класса, которыми пользуются сливки общества, но теперь он размывается, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В России этому способствуют и появление на рынке восстановленных iPhone, и высокий спрос на старую модель iPhone 5s, самый продаваемый смартфон 2016 г., отмечает он.

Как мир подсаживался на iPhone

Marcio Jose Sanchez / AP 7 сентября 2016 г. был представлен iPhone 7 с одним портом для зарядки и для наушников. Apple также презентовала новый продукт - беспроводные наушники AirPods 1/13 Marcio Jose Sanchez / AP 4-дюймовый iPhone SE показан 21 марта 2016 г. У нового iPhone такой же процессор, как у Apple 6S, то есть он быстрее, чем iPhone5. У нового смартфона камера с разрешением 12 мегапикселей, новый процессор обработки изображений, панорамы до 63 мегапикселей, быстрый фокус и возможность 4K-видео. Начальная цена - $399 2/13 Eric Risberg / AP Внешне новые iPhone 6S и 6S Plus, представленные 9 сентября 2015 г., не отличаются от предыдущей модели iPhone 6, которую Кук назвал самой популярной моделью iPhone за всю историю. Но техническое устройство телефонов совершенно новое. У iPhone появилось обновленное прочное стекло, поскольку многие пользователи жаловались на предыдущую модель, гнущуюся в карманах. Новые iPhone поступили в продажу в США 25 сентября. Их отличает задняя камера (12 мегапикселей) и фронтальная (5 мегапикселей). В новинках компании появился эффект Live photo: камера будет захватывать изображение до и после съемки и итоговую фотографию покажет в движении. Смартфоны работают на операционной системе iOS 9. С контрактом они стоят от $199 iPhone 6s и от $299 – iPhone 6s Plus. На следующий день после презентации котировки акций компании выросли на 2,2% 3/13 А. Гордеев / Ведомости 9 марта 2015 г. Apple показала миру свою новинку - умные часы Apple Watch. Часы от Apple не только показывают время, принимают звонки и читают sms, они также умеют подключаться к соцсетям, скачивать новости, прогноз погоды и результаты спортивных мероприятий, а также отслеживать физическую деятельность пользователя, в том числе измерять его пульс. На следующий день после презентации котировки акций компании снизились на 2,07%. В рознице гаджет появился с 24 апреля. Самая дорогая модель Apple Watch стоит $17 000 (модели с золотым корпусом, инкрустированным сапфирами), а базовая – $349 (с алюминиевым корпусом и диагональю экрана 38 мм) 4/13 Е. Разумный / Ведомости У iPhone 6 по сравнению с предыдущей моделью стал больше экран, но сам смартфон стал тоньше – всего 6,9 мм. Камера получила цифровую стабилизацию изображения, технологию WiFi Calling и расширение экрана 1334×750. Смартфон работает на операционной системе iOS 8. После презентации новинок 9 сентября 2014 г. стоимость акций Apple снизилась на 0,38%. В первые выходные, начиная с 19 сентября, было продано примерно 10 млн смартфонов (6 + 6 plus) 5/13 AP iPhone 6 plus с экраном 5,5 дюйма – самый большой iPhone. Он немного потолще iPhone 6 (7,1 мм), имеет оптическую стабилизацию изображения, технологию WiFi Calling и расширение экрана 1920×1080. Смартфон работает на операционной системе iOS 8. Смартфон представлен вместе с iPhone 6 в сентябре 2014 г. 6/13 David Paul Morris/Bloomberg iPhone 5c и iPhone 5s были представлены вместе. 5с (на фото) – это более дешевая версия, он потолще, потяжелее, его корпус сделан из поликарбоната, а не из алюминия, на него установлен процессор Apple A6, как и на iPhone 5. Флеш-память ограничена 32 Гб. Корпуса iPhone стали цветными: зелеными, голубыми, желтыми, красными. 5s – более дорогая версия смартфона, с процессором Apple A7, а не А6, корпусом из алюминия, модификацией с 64 Гб флеш-памяти. Продажи обеих моделей в первые выходные, начавшиеся 20 сентября 2013 г., превысили 9 млн штук. Акции компании после презентации новинки (10 сентября 2013 г.) упали на 5,4%. 5c продавался в США за $99–199 (без контракта) и за $549–649 (с контрактом). Стоимость 5s варьировалась в пределах $199–399 (без контракта) и $649–849 (с контрактом) 7/13 Marcio Jose Sanchez / AP iPhone 5 стал еще тоньше (всего 7,6 мм) и длиннее предшественника (123,8 против 115,2 мм). Фронтальная камера стала 1,2-мегапиксельной и ее можно использовать для видеоконференций. Основная камера осталась 8.0-мегапиксельной, но качество записи видео улучшилось. iPhone перешел на формат sim-карт nano – они стали еще меньше microSIM, которые использовались в смартфонах Apple до этого. На следующий день после презентации новинки (12 сентября 2012 г.) котировки акций компании выросли на 2%, а в первые выходные продажи составили 5 млн устройств. Цена осталась на уровне 4S: $199–299 (с контрактом), $649–849 (без контракта) 8/13 Steven Senne / AP Пользователи получили возможность купить iPhone 4S с 64 Гб флеш-памяти (до этого максимум – 32 Гб) и использовать смартфон в качестве WiFi-роутера. Камера стала 8.0-мегапиксельной. Также 4S получил голосового помощника Siri. После презентации 4 октября акции компании прибавили в цене на 1,6%. Продажи 4S начались уже через 10 дней после презентации. В первый выходной любители новинок от Apple приобрели 4 млн смартфонов. Их цена варьировалась в пределах $199–399 (с контрактом) и $649–849 (без контракта) 9/13 Paul Sakuma / AP iPhone четвертого поколения стал намного тоньше (9,3 вместо 12,3 мм) и чуть-чуть уже (58,66 вместо 62,1 мм). На смартфоне появилась вторая камера, а основная стала 5.0-мегапиксельной. Кроме того, iPhone научился снимать HD-видео. Продажи стартовали 24 июня 2010 г., через две с половиной недели после презентации. Новый смартфон не очень удивил инвесторов: на следующий после презентации день котировки компании снизились на 0,7%. В первые выходные было продано 1,7 млн штук. Стоимость осталась без изменений, как и у iPhone 3G 10/13 Paul Sakuma / AP В третьем поколении iPhone 3Gs получил 3.0-мегапиксельную камеру, возможность записывать видео, голосовое управление, вдвое большую оперативную память (256 Мб). При этом он все так же не имел слотов для расширения флеш-памяти. Презентация смартфона прошла 8 июня 2009 г., котировки компании снизились на следующий день на 0,8%. Продажи стартовали через 10 дней после показа публике. В первый уикенд было распродано 1 млн устройств 11/13 Alan Diaz / AP Работа над недостатками iPhone первого поколения отразилась уже в названии. Новый iPhone 3G стал поддерживать только что запустившийся App Store. При этом часть элементов вовсе не поменялась: например, в Apple решили не улучшать 2.0-мегапиксельную камеру, у которой не было видеорежима. Смартфон стал чуть-чуть потолще – 12,3 против 11,9 мм. С iPhone 3G появился вариант смартфона с белым корпусом. Презентация устройства состоялась 10 июня 2008 г., продажи стартовали уже через месяц. На фондовом рынке новинку не оценили: на следующий день после презентации котировки акций снизились на 2,6%. В первый уик-энд смартфон купили 1 млн пользователей. Стоимость модели в США - $199–299 (с контрактом), без контракта не продавался 12/13 Andrei Pungovschi / AP Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в январе 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании. Корпус смартфона был сделан из алюминия. Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS. Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и в уже первый уик-энд в США было продано 270 000 экземпляров. Тогда он стоил $499–599 (с контрактом), без контракта не продавался. Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9% 13/13

Детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple на днях раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro, также об этом написал колумнист Forbes Гордон Келли. Информация о новом устройстве просочилась в Techcrunch и британский онлайн-ресурс Business Insider.

В частности, предполагаемая цена – $1000. Если это правда, аппарат может стать самым дорогим за всю историю, признает партнер американской компании. Как правило, iPhone в России закупается в Европе – по европейским закупочным ценам Apple. Обычно в России цена на новую модель iPhone выше, чем в США, на 30–40%, говорит Кусков. Таким образом, здесь цена устройства может составлять $1300–1400, предполагает эксперт.

Это суперпремиум-сегмент для смартфонов, но цена сопоставима, например, с Samsung Galaxy. Несмотря на высокий ценник, спрос на модель все равно будет высок, уверен Кусков. У компании огромная армия поклонников, которая готова будет купить этот смартфон, даже если в нем не окажется технических новинок, но будут ментальные новшества – в виде нового дизайна, говорит Кусков.

Торговая наценка ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus на старте продаж составляла от 4 до 12,5% и от 5 до 12,5% соответственно, следовало из решения Федеральной антимонопольной службы о признании «дочки» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone. Apple не раскрывает спецификации готовящегося устройства. Она представит новый iPhone в сентябре, сообщала The Independent.