Персональные технологии
Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: И так восемь раз

Что известно о новом iPhone

Apple проведет самый радикальный редизайн в истории смартфона

Инвесторы ждут, что к 10-летию iPhone Apple выпустит особенную модель, и рассчитывают на ее хорошие продажи – во втором финансовом квартале продажи iPhone упали на 1%.

По данным Gartner, в I квартале 2017 г. Apple занимала 13,7% мирового рынка смартфонов в штуках, что соответствует 2-му месту по продажам. 1-е место – у корейского Samsung, занимающего 20,7% рынка. В России Apple также на 2-м месте по продажам смартфона. По данным партнера нескольких ритейлеров, достоверность которых подтверждали несколько участников рынка, в мае 2017 г. на iPhone пришлось 12% продаж смартфонов в России, годом ранее – 11,4%.

За 10 лет, что iPhone на рынке, Apple удавалось поддерживать образ производителя смартфонов премиум-класса, которыми пользуются сливки общества, но теперь он размывается, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В России этому способствуют и появление на рынке восстановленных iPhone, и высокий спрос на старую модель iPhone 5s, самый продаваемый смартфон 2016 г., отмечает он.

Как мир подсаживался на iPhone

Детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple на днях раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro, также об этом написал колумнист Forbes Гордон Келли. Информация о новом устройстве просочилась в Techcrunch и британский онлайн-ресурс Business Insider.

В частности, предполагаемая цена – $1000. Если это правда, аппарат может стать самым дорогим за всю историю, признает партнер американской компании. Как правило, iPhone в России закупается в Европе – по европейским закупочным ценам Apple. Обычно в России цена на новую модель iPhone выше, чем в США, на 30–40%, говорит Кусков. Таким образом, здесь цена устройства может составлять $1300–1400, предполагает эксперт.

Это суперпремиум-сегмент для смартфонов, но цена сопоставима, например, с Samsung Galaxy. Несмотря на высокий ценник, спрос на модель все равно будет высок, уверен Кусков. У компании огромная армия поклонников, которая готова будет купить этот смартфон, даже если в нем не окажется технических новинок, но будут ментальные новшества – в виде нового дизайна, говорит Кусков.

Торговая наценка ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus на старте продаж составляла от 4 до 12,5% и от 5 до 12,5% соответственно, следовало из решения Федеральной антимонопольной службы о признании «дочки» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone. Apple не раскрывает спецификации готовящегося устройства. Она представит новый iPhone в сентябре, сообщала The Independent.

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