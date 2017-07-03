Персональные технологии

Появились новые фотографии iPhone 8

У модели радикально новый дизайн

Apple проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone. IPhone 8 будет оснащен вытянутым большим экраном от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Новые детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple появляются в сети. Последние подробности раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro. Об этом пишет колумнист Forbes Гордон Келли.

Сооснователь Nodus Джек Спенсер сообщил, что компания получила технические параметры iPhone 8. В Nodus настолько уверены в достоверности полученной информации, что уже запустили производство чехлов для iPhone 8.

По данным YouTube канала EverythingApplePro, новый iPhone 8 будет иметь 5,8-дюймовый дисплей, у него не будет кнопки «домой», а touch ID будет встроена в дисплей.

Ранее сообщалось, что новый телефон будет иметь примерно такие же физические параметры, как iPhone 7, и его толщина будет 7,1 мм. Как и предыдущая модель Apple,ожидается, что iPhone 8 будет устойчив к воде, но компания намерена повысить уровень его водонепроницаемости. Ожидается, что новый iPhone будет стоить дороже своих предшественников из-за более совершенной начинки.

Apple представит новый iPhone в сентябре, сообщала газета The Independent. Однако, согласно новым отчетам, компании может потребоваться гораздо больше времени, поэтому презентация может быть отложена до начала 2018 г.

Как мир подсаживался на iPhone

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике