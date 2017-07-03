Появились новые фотографии iPhone 8

Apple представит новый iPhone в сентябре youtube.com/EverythingApplePro

Apple проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone. IPhone 8 будет оснащен вытянутым большим экраном от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Новые детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple появляются в сети. Последние подробности раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro. Об этом пишет колумнист Forbes Гордон Келли.

Сооснователь Nodus Джек Спенсер сообщил, что компания получила технические параметры iPhone 8. В Nodus настолько уверены в достоверности полученной информации, что уже запустили производство чехлов для iPhone 8.

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По данным YouTube канала EverythingApplePro, новый iPhone 8 будет иметь 5,8-дюймовый дисплей, у него не будет кнопки «домой», а touch ID будет встроена в дисплей.

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Ранее сообщалось, что новый телефон будет иметь примерно такие же физические параметры, как iPhone 7, и его толщина будет 7,1 мм. Как и предыдущая модель Apple,ожидается, что iPhone 8 будет устойчив к воде, но компания намерена повысить уровень его водонепроницаемости. Ожидается, что новый iPhone будет стоить дороже своих предшественников из-за более совершенной начинки.

Apple представит новый iPhone в сентябре, сообщала газета The Independent. Однако, согласно новым отчетам, компании может потребоваться гораздо больше времени, поэтому презентация может быть отложена до начала 2018 г.

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