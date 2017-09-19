За что нам столько праздников

Статья опубликована в № 4410 от 19.09.2017 под заголовком: От редакции: Выходные за переработку

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Рост числа праздников и дополнительных выходных дней в России по сравнению с советским периодом показывает, что государство иногда вспоминает о своем социальном статусе. Оно увеличивает продолжительность времени, которое работающие россияне могут провести с семьей, и отчасти компенсирует неформальную переработку.

Согласно утвержденному правительством в понедельник графику выходных и праздничных дней на 2018 г. в дополнение к отпуску россияне будут отдыхать еще 28 дней. К 12 официальным праздникам прибавятся еще 16 нерабочих дней за счет переноса праздников, приходящихся на субботу и воскресенье. Это стабильная прибавка последнего десятилетия, сформировавшаяся после введения Дня народного единства 4 ноября и отмены Дня Конституции 12 декабря.

Дополнительные выходные дни, прибавляющиеся к праздникам, меняют баланс времени работы и отдыха. По данным Международной организации труда, наши соотечественники работали в среднем 39 часов в неделю при официальной продолжительности ежегодного отпуска 28 дней и 12 официальных праздниках. По данным ОЭСР, продолжительность рабочего времени в России в году больше, чем в большинстве стран Европы (кроме Греции), США, Канаде и Японии. Дольше, чем россияне, работают чилийцы, мексиканцы, жители Южной Кореи, Сингапура.

При этом россияне регулярно перерабатывают. По данным опроса портала Superjob.ru, 26% работников задерживаются в офисе и на производстве ежедневно, еще по 21% – несколько раз в неделю и в месяц. Редко остаются после официального завершения рабочего времени 12%, никогда – 14%. Чаще других задерживаются на работе сотрудники 25–34 лет и с зарплатой выше 45 000 руб. Далеко не все работники получают адекватную материальную или иную компенсацию за сверхурочные, часто переработки не оформляются.

Дополнительные выходные смягчают усталость от переработок, считает Петр Бизюков из Центра социально-трудовых прав, а также компенсируют недостаточный надзор государства за соблюдением трудового законодательства. Кроме того, регулярные 2–3-дневные перерывы в работе производств позволяют без особенных потерь провести профилактику.

Неудивительно, что попытки уменьшить число выходных не нравятся россиянам. По данным Superjob.ru, законопроект, предлагающий отменить новогодние каникулы, негативно оценили 71% опрошенных, одобряют его всего 20%.